Според проекта на Слави: Варна ще избира 16 депутати

Досега 3 МИР изпращаше 15 представители в Парламента



Карта на България, разделена на 231 едномандатни избирателни района, занесе днес в парламента екипът на Слави Трифонов. Към нея е добавена и карта на света, разделена на девет едномандатни избирателни района.

Двете карти представляват районирането на 240 мандата, нужно, за да бъде прието мажритарното гласуване в два тура за депутати. Това е един от въпросите, по които Слави и Иницативният комитет за свикване на референдум питаха българите през ноември. Въвеждането на мажоритарния вот получи огромна подкрепа в допитването.

Преди месец омбудсманът Мая Манолова предложи на парламента проект за промени в Изборния кодекс, с които да се отговори на вота в референдума. Преди седмица независимият депутат Георги Кадиев внесе промените в деловодството и те трябва да бъдат разгледани от депутатите.

Картите с районирането, донесени в парламента от екипа на Слави, са приложение към промените, внесени от Манолова. Те са изработени от екип от Математическия факултет на СУ – доц. Митев, проф. Янев, а в чужбина – от проф. Гаврилов, Стефан Манов.

От деветте района в света, в които сънародниците ни ще излъчат девет депутати в българския парламент, три ще са в Турция – 238-и, 239-и и 240-и едномандатен избирателен район.

Според картата на Слави Франция, Италия, Малта, Швейцария, Белгия, Нидерландия и Люксембург ще излъчат депутат от 232-и едномандатен избирателен район, обясни Тошко Хаджитодоров.

Германия, Австрия, Скандинавските страни – Дания, Швеция, Норвегия и Финладндия, ще излъчат депутат от 233-и район.

Испания, Португалия и Северна Африка – един депутат от 234-и район. Още един ще бъде излъчен от Централна, Източна, Югоизточна Европа, страните от ОНД и Близкия изток, които ще са в 235-и избирателен район. Свой депутат в българския парламент ще имат българите от Великобритания и Ирландия, обединени в 236-и избирателен район. 237-и район ще са Северна, Централна, Южна Америка, Австралия и Океания, Източна и Югоизточна Азия, Централна и Южна Африка.

На въпрос редно ли е една трета от депутатите от чужбина да са от Турция, Хаджитодоров отвърна, че голяма част от българските граждани са регистрирани там и това е факт.

Сценаристът на Слави обясни, че според районирането във всеки от 231-те района в България ще гласуват около 30 000 души. София ще е разделена на 49 района, което означава, че ще излъчи 49 депутата. Районирането е съобразено с последното преброяване и с гласуването по време на последните два национални избора, каза Хаджитодоров.



Той беше категоричен, че депутатите имат достатъчно време, за да приемат промените в Изборния кодекс, с които да въведат мажоритарното гласуване.

“Депутатите могат да намерят време за приемането, те са на работа след ваканцията, имат достатъчно време”, каза той.

Сценаристът припомни, че последния път парламентът промени Изборния кодекс два дни преди изборите. “Могат да работят и денонощно, ако искат. Както вие можете да работите през нощта, така и те могат да работят колкото трябва”, каза още той.

Според проекта Варненска област или сегашният 3 Многомандатен избирателен район сега е разделен на 16 едномандатни.

24-ти включва район Аспарухово, селата Звездица, Казашко, Константиново, Тополи.

25-ти – част от район “Владислав Варненчик” и част от “Младост”

26-ти – част от район “Владислав Варненчик”

27 – част от район “Младост”

28 – част от район “Младост”, част от “Приморски” и село Каменар

29 – части от районите “Младост”, “Приморски” и “Одесос”

30 – част от район “Одесос”

31 – част от район “Одесос” и Южна промишлена зона

32 – част от район “Приморски” и курортните комплекси

33 – част от район “Приморски”

34 – част от район “Приморски”

35 – община Бяла, част от общините Долни Чифлик, Дългопол

36 – община Ветрино, част от общините Долни Чифлик и Провадия

37 – общините Аврен, Белослав, Девня, част от община Аксаково.

38 – общините Вълчи Дол, Суворово, част от община Аксаково

Ето и подробно разпределние на адресите по избирателни райони във Варненска област:

24. Двадесет и четвърти изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район

Аспарухово: квартал Дружба-аспарухово, улици Адмирал Грейг, Арда, Атанас Калчев, Атанас

Манев, Бабини Видини Кули, Балатон, Балкапан, Белгород, Борис Великов Киряков,

Боровец, Боровец Север-юг, Боровец Юг-1-ва, Боровец Юг-10-та, Боровец Юг-100-на,

Боровец Юг-101-ва, Боровец Юг-102-ра, Боровец Юг-103-та, Боровец Юг-104-та, Боровец

Юг-105-та, Боровец Юг-106-та, Боровец Юг-107-ма, Боровец Юг-108-ма, Боровец Юг-109-та,

Боровец Юг-11-та, Боровец Юг-110-та, Боровец Юг-111-та, Боровец Юг-112-та, Боровец Юг-

113-та, Боровец Юг-114-та, Боровец Юг-115-та, Боровец Юг-116-та, Боровец Юг-117-та,

Боровец Юг-118-та, Боровец Юг-119-та, Боровец Юг-12-та, Боровец Юг-120-та, Боровец Юг-

121-ва, Боровец Юг-122-ра, Боровец Юг-123-та, Боровец Юг-124-та, Боровец Юг-125-та,

Боровец Юг-126-та, Боровец Юг-127-ма, Боровец Юг-128-ма, Боровец Юг-129-та, Боровец

Юг-13-та, Боровец Юг-130-та, Боровец Юг-131-ва, Боровец Юг-132-ра, Боровец Юг-133-та,

Боровец Юг-134-та, Боровец Юг-135-та, Боровец Юг-136-та, Боровец Юг-137-ма, Боровец

Юг-14-та, Боровец Юг-15-та, Боровец Юг-16-та, Боровец Юг-17-та, Боровец Юг-18-та,

Боровец Юг-19-та, Боровец Юг-2-ра, Боровец Юг-20-та, Боровец Юг-21-ва, Боровец Юг-22-

ра, Боровец Юг-23-та, Боровец Юг-24-та, Боровец Юг-25-та, Боровец Юг-26-та, Боровец Юг-

27-ма, Боровец Юг-28-ма, Боровец Юг-29-та, Боровец Юг-3-та, Боровец Юг-30-та, Боровец

Юг-31-ва, Боровец Юг-32-ра, Боровец Юг-33-та, Боровец Юг-34-та, Боровец Юг-35-та,

Боровец Юг-36-та, Боровец Юг-37-ма, Боровец Юг-38-ма, Боровец Юг-39-та, Боровец Юг-4-

та, Боровец Юг-40-та, Боровец Юг-41-ва, Боровец Юг-42-ра, Боровец Юг-43-та, Боровец Юг-

44-та, Боровец Юг-45-та, Боровец Юг-46-та, Боровец Юг-47-ма, Боровец Юг-48-ма, Боровец

Юг-49-та, Боровец Юг-5-та, Боровец Юг-50-та, Боровец Юг-51-ва, Боровец Юг-52-ра, Боровец

Юг-53-та, Боровец Юг-54-та, Боровец Юг-55-та, Боровец Юг-56-та, Боровец Юг-57-ма,

Боровец Юг-58-ма, Боровец Юг-59-та, Боровец Юг-6-та, Боровец Юг-60-та, Боровец Юг-61-

ва, Боровец Юг-62-ра, Боровец Юг-63-та, Боровец Юг-64-та, Боровец Юг-65-та, Боровец Юг-

66-та, Боровец Юг-67-ма, Боровец Юг-68-ма, Боровец Юг-69-та, Боровец Юг-7-ма, Боровец

Юг-70-та, Боровец Юг-71-ва, Боровец Юг-72-ра, Боровец Юг-73-та, Боровец Юг-74-та,

Боровец Юг-75-та, Боровец Юг-76-та, Боровец Юг-77-ма, Боровец Юг-78-ма, Боровец Юг-79-

та, Боровец Юг-8-ма, Боровец Юг-80-та, Боровец Юг-81-ва, Боровец Юг-82-ра, Боровец Юг-

83-та, Боровец Юг-84-та, Боровец Юг-85-та, Боровец Юг-86-та, Боровец Юг-87-ма, Боровец

Юг-88-ма, Боровец Юг-89-та, Боровец Юг-9-та, Боровец Юг-90-та, Боровец Юг-91-ва,

Боровец Юг-92-ра, Боровец Юг-93-та, Боровец Юг-94-та, Боровец Юг-95-та, Боровец Юг-96-

8

та, Боровец Юг-97-ма, Боровец Юг-98-ма, Боровец Юг-99-та, Браила, Вежен, Вилите, Галатея,

Галац, Георги Велчев, Георги Стаматов, Гомел, Горна Студена, Граф Воронцов, Гривица, Деде

Агач, Детелин Войвода, Джузепе Гарибалди, Димчо Дебелянов, Дойчин Войвода, Драва,

Драма, Дряновски Манастир, Дядо Димитър-македонеца, Емона, Зеленика-1-ва, Зеленика-

10-та, Зеленика-11-та, Зеленика-12-та, Зеленика-13-та, Зеленика-14-та, Зеленика-15-та,

Зеленика-16-та, Зеленика-17-та, Зеленика-18-та, Зеленика-19-та, Зеленика-2-ра, Зеленика-

20-та, Зеленика-21-ва, Зеленика-22-ра, Зеленика-23-та, Зеленика-24-та, Зеленика-25-та,

Зеленика-26-та, Зеленика-27-ма, Зеленика-28-ма, Зеленика-29-та, Зеленика-3-та, Зеленика-

30-та, Зеленика-31-ва, Зеленика-32-ра, Зеленика-33-та, Зеленика-34-та, Зеленика-35-та,

Зеленика-36-та, Зеленика-37-ма, Зеленика-38-ма, Зеленика-39-та, Зеленика-4-та, Зеленика-

40-та, Зеленика-41-ва, Зеленика-42-ра, Зеленика-43-та, Зеленика-44-та, Зеленика-45-та,

Зеленика-46-та, Зеленика-47-ма, Зеленика-48-ма, Зеленика-49-та, Зеленика-5-та, Зеленика-

6-та, Зеленика-7-ма, Зеленика-8-ма, Зеленика-9-та, Злетово, Иван Владиков, Иван

Момчилов, Инж.Каракулаков, Искър, Калач, Калиакра, Камчия, Кантона, Кап.I Ранг Георги

Купов, Кап.Рашко Серафимов, Капитан I Ранг Ст.Димитриев, Керч, Кирил и Методий, Кирил

Патриков, Кирил Пейчинович, Кичево, Кишинев, Константин Арабаджиев, Контраадмирал

Сава Иванов, Костур, Крайбрежна, Курск, Лазурна, Лайош Кошут, Лерин, Лонгоз, Майстор

Манол, Манастирска, Мара Гидик, Маркови Кули, Места, Младост, Морава, Морски Бриз,

Моряшка, Мур, Найчо Цанов, Нарва, Народни Будители, Нишава, Новгород, Орел,

Панорамна, Перекоп, Перник, Пехчево, Прибой-1-ва, Прибой-10-та, Прибой-11-та, Прибой-

12-та, Прибой-13-та, Прибой-14-та, Прибой-15-та, Прибой-16-та, Прибой-17-та, Прибой-18-

та, Прибой-19-та, Прибой-2-ра, Прибой-20-та, Прибой-21-ва, Прибой-22-ра, Прибой-23-та,

Прибой-24-та, Прибой-25-та, Прибой-26-та, Прибой-27-ма, Прибой-28-ма, Прибой-29-та,

Прибой-3-та, Прибой-30-та, Прибой-31-ва, Прибой-32-ра, Прибой-33-та, Прибой-34-та,

Прибой-35-та, Прибой-36-та, Прибой-37-ма, Прибой-38-ма, Прибой-39-та, Прибой-4-та,

Прибой-40-та, Прибой-41-ва, Прибой-42-ра, Прибой-43-та, Прибой-44-та, Прибой-45-та,

Прибой-5-та, Прибой-6-та, Прибой-7-ма, Прибой-8-ма, Прибой-9-та, Пролет, Професор Иван

Шишманов, Първи Май, Ракитин, Рожен, Розова Долина, Ропотамо, Ростов, Руен, Русалка,

Света Гора, Сергей Румянцев, Серес, Средец, Станчо Кир.Войнов, Стария Фар, Стенка Разин,

Тепляков, Тимок, Томас Мюнцер, Тунджа, Фичоза, Хоризонт-галата, Цар Иван Александър,

Черноморска, Чонгора, Янтра, Ясен, Яш, местности Боровец, Боровец-горски Кантон,

Боровец-север, Боровец-север-1, Боровец-север-2, Боровец-север-3, Боровец-север-4,

Боровец-юг, Боровец-юг 2, Боровец-юг 3, Боровец-юг 4, Боровец-юг-1, Вилите, Вилите-2,

Зеленика, Зеленика-1, Зеленика-3, Карантината, Мезерлика, Мимишона, Патрабана-65,

Патрабана-70, Прибой-1, Прибой-2, Прибой-галата, Ракитника, Ракитника-1, Ракитника-ул.1-

ва, Ракитника-ул.10-та, Ракитника-ул.11-та, Ракитника-ул.12-та, Ракитника-ул.13-та,

Ракитника-ул.14-та, Ракитника-ул.15-та, Ракитника-ул.16-та, Ракитника-ул.17-та, Ракитника-

ул.18-та, Ракитника-ул.19-та, Ракитника-ул.2-ра, Ракитника-ул.20-та, Ракитника-ул.21-ва,

Ракитника-ул.22-ра, Ракитника-ул.23-та, Ракитника-ул.24-та, Ракитника-ул.25-та, Ракитника-

ул.26-та, Ракитника-ул.27-ма, Ракитника-ул.28-ма, Ракитника-ул.29-та, Ракитника-ул.3-та,

Ракитника-ул.30-та, Ракитника-ул.31-ва, Ракитника-ул.32-ра, Ракитника-ул.33-та, Ракитника-

ул.34-та, Ракитника-ул.36-та, Ракитника-ул.37-ма, Ракитника-ул.38-ма, Ракитника-ул.4-та,

Ракитника-ул.40-та, Ракитника-ул.41-ва, Ракитника-ул.44-та, Ракитника-ул.5-та, Ракитника-

ул.6-та, Ракитника-ул.7-ма, Ракитника-ул.8-ма, Ракитника-ул.9-та и Блок Тец-я.Костов,

Общеж.Галатекс, Център за Временно Настаняване, селата Звездица, Казашко,

Константиново, Тополи.

25. Двадесет и пети изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Вл. Варненчик:

квартал Владислав Варненчик(№19-22,401-409), булевард Константин И Фружин, местности

Ментеше, Ментеше 2, Ментеше-1, от Гр.Варна, район Младост: квартали Победа, Св.Иван

Рилски, булеварди Република, Сливница(№160,163-169 неч,170,171-177 неч), улици Андрей

Сахаров, Анри Барбюс, Атанас Манолов, Атанас Томов, Атанас Христов, Банат,

Боримечката, Борис Игнатов, Ботевградски Проход, Бук, Бяла Черква, Георги Василев

Атанасов, Георги Георгиев, Георги Сотиров, Горски Пътник, Грамада, Д-р Лиляна Ставрева,

Девня, Деница, Димо Димов, Доброволци, Доктор Селименски(№1-4,18-58 чет,63,64,65-105

неч), Донка Златева, Дрян, Езеро, Енчо Атанасов, Звезда, Здравец, Злати Бръчков, Зорница,

Искра, Йосиф Брадати, Калина, Кап.Райчо, Кедър, Киро Радев, Козница(№1-17 неч), Крим,

Кръстю Асенов, Магнолия, Мизия, Никола Корчев, Нов Живот, Огоста, Огражден, Орлово

Гнездо, Осогово, Отец Спиридон, Паско Желев, Петко Стайнов, Под Игото(№1-3,5,19-25

неч,40,42,52-58 чет,59,60), Поп Харитон, Райко Даскалов, Ралица, Самарско Знаме,

Свобода(№1-11 неч,17-39,41-49 неч), Секвоя, Страцин, Струга, Тодор Радев Пенев, Топола,

Трепетлика, Труд, Уста Кольо Фичето, Флора, Цанко Дюстабанов, Цоню Тодоров, Черешово

Топче, Чинар, Юлиус Фучик.

26. Двадесет и шести изборен – Варна, включващ от гр.Варна, район Вл. Варненчик:

квартали Вл.Варненчик-I М.Р., Вл.Варненчик-II М.Р., Владислав Варненчик(№1-18,24-

36,50,53,54,61-68,70,71,201-230,301-309), Западна Пром.Зона, булеварди Владислав

Варненчик, Света Елена, Сливница, Трети Март, Цар Освободител, Ян Хунияди, улици

Ангел Каралийчев, Антон Франгя, Асен Разцветников, Атанас Москов, Боян Илиев, Видул

Войвода, Георги Минков, Гургулят, Д-р Петър Дертлиев, Димитър Дончев-доктора, Димитър

Пешев, Дора Габе (ст.Михайловски), Емануил Поптодоров, Иван Мърквичка, Иван Павлов,

Кап.Георги Панчев, Коево, Краков, Мургаш, Нептун, Ниш, Панайот Кърджиев, Перла,

Перперикон, Перун, Полк.П.Димков-лечителя, Светослав Минков, Станислав Доспевски,

Стилиян Чилингиров, Уста Кольо Фичето, Цанко Церковски, Шести Септември, местности

Балъм Дере, Влад.Варненчик, Ментеше, Ментеше-1, Налбанка и Промишлена Зона Планова.

27. Двадесет и седми изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Младост:

квартали Възраждане, Възраждане-Iv М.Р., Възраждане-Iv М.Р.-1, Възраждане-възлова Ст-я,

Трошево(№6-13,46-51,74-83), булеварди Владислав Варненчик, Трети Март, Цар

Освободител(№162,170,172,179,191), улици Ана Феликсова, Блян, Венета Славчева,

Владимир Висоцки, Гео Милев, Добрин Василев, Добромир, Драгаш(№11,13-15,18,20-30),

Елин Пелин(№9,11-27), Емил Главанаков, Здравко Чакъров, Иван Кацарски, Иван Нивянин,

Иван Троянски, Иван Янев, Иваница Данчев, Ивац, Идеал Петров, Йордан Йовков, Майка

Тереза, Милосърдие(№1-33 неч), Петко Маринов, Петър Алипиев, Петър Маринов, Поп

Димитър, Радост, Тихомир(№3,5,7,9,11-19,21-28), Фантазия(№4,6,8-21,23,30,32), Хан Кубрат,

Христо Смирненски(№1,6,17), Цар Гаврил Радомир, Цар Светослав Тертер, Юрдан Тодоров,

местност Оброчище и Под.С-я Север Жк Възраждане, С.О.Кочмар, С.О.Планова,

С.О.Планова-1, С.О.Сълзица.

28. Двадесет и осми изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Младост:

квартали Младост, Трошево(№1-4,14-42,44,55-57), булеварди Сливница(№187,191), Цар

Освободител(№124), Ян Хунияди, улици Атанас Стоев, Белински, Вяра, Вярност, Димитър

Ефендулов, Добролюбов, Драгаш(№21,32,40), Елин Пелин(№28-40,42-86,88-96 чет), Копнеж,

Лира, Любов, Милосърдие(№2-14 чет), Младежка, Надежда, Нежност, Никола Симов,

Сълзица, Тихомир(№30-68 чет), Усмивка, Фантазия(№25-87 неч), Херцен, Христо

Смирненски(№2,3,14,15,17,19,30), Чернишевски и Зпз-1, Общ.Ств.Левски, С.О.Пчелина.

29. Двадесет и девети изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Младост:

10

улици Академик Курчатов, Велека, Витко Христов, Вихрен, Георги Пиячевич, Дибич, Доктор

Селименски(№60,62,74,100,107,109), Козница(№6), Павел Милюков, Плевен, Под

Игото(№27-39 неч), Райна Княгиня, Свобода(№40,42,44,53-59 неч,65,67,69), от Гр.Варна,

район Одесос: квартал Батак, булевард Владислав Варненчик(№83-113 неч,124-138 чет),

улици Академик Методи Попов, Академик Н.Обрешков(№13,15-18,20,22), Алеко Богориди,

Александър Василев(№1-8,10-14,16-18,23,45-47,49,51,55,59,75), Ангеларий, Антон

Страшимиров, Барутен Погреб, Боряна, Братя Тедецки(№7,9,20,22,24,30), Васил

Априлов(№1-12,14,18-28 чет,99), Велчова Завера, Веслец, Влад.Димитров-майстора, Владая,

Гаврил Кръстевич(№1-11,14-17), Георги Мамарчев, Горазд, Гоце Делчев(№42,44-46,48,50-

63), Григорий Цамблак(№3,6,9,11), Даме Груев(№13,16-24,26,28,30), Девня(№33),

Добротица, Доктор Вълкович, Доктор Петър Берон(№1-8), Доктор Пискюлиев(№53-61 неч),

Дончо Ватаха, Доспат(№1-9,49,50), Екатерина Симитчиева(№3,4,6,9), Зограф,

Ивайло(№53,55-74,76-92,94,96,98,99,100,102,104), Иван Рилски(№1-12,14-24 чет,27-49 неч),

Илю Войвода, Индже Войвода, Инж.Георги Бърнев, Калофер, Кап.Райчо(№48,50,52-77,79),

Капитан Дядо Никола, Карнеги, Княз Черказки(№13-17,19-24,26-41,43,45-50,51-67

неч,157,236), Константин Величков(№24), Константин Доганов(№47,49,51-55,57,59,73),

Константин Иречек(№22,24,26), Крайезерна, Кракра(№1,2,3,5,7,9,29-57 неч,61-67 неч),

Крепостна, Майор Минчо Димитриев, Макгахан(№1-16,18-24 чет), Мануш Войвода, Милин

Камък, Момчил Войвода, Наум, Неофит Бозвели(№46-76 чет), Никола Палаузов, Павел

Шафарик(№2,4,8-14 чет), Панайот Медникаров(№4), Панайот Хитов, Патриарх

Ефтимий(№1,3-27,29,31,46,48,49-57 неч,70-78 чет,88-100 чет), Пейо Яворов(№33-39 неч),

Пенчо Славейков(№1,3,5,9-21 неч), Петко Напетов, Петко Ю.Тодоров(№58-68 чет),

Пловдив(№1-9 неч,13), Поп Костадин Дъновски, Поп Христо Върбанов, Пробуда,

Проф.Кирил Попов, Проф.Парашкев Стоянов, Радецки(№61,63,67,69), Сава, Секула Детенце,

Средна Гора(№1,2,4-6,8,38-44,46,48), Стара Гара, Стара Планина(№56-68 чет,69,70,72,74),

Теодосий Търновски, Тодор Влайков, Трайко Китанчев(№11-19,21), Три Уши, Филип Тотю,

Фьодор Успенски, Хайдут Сидер, Хан Кардам, Хан Пресиян(№1-16,18-32 чет), Хан Тервел,

Хилендар, Христо Македонски, Хъшове, Цар Иван Срацимир(№48,50-112,114-122

чет,123,124-130 чет,136), Черни Връх(№2-12,37,39,54,56,58), Щип(№4,6), Юрий

Венелин(№18-28 чет), Янаки Жеков, Янко Карагяуров, Яребична, от Гр.Варна, район

Приморски: квартали Изгрев 551, Победа, булеварди Генерал Колев(№75,83), Цар

Освободител(№78,84,88,90), Чаталджа(№14,97,99), улици Азалия, Акад.Атанас Бешков(№9-

17 неч,18,31), Арония, Атанас Михов, Баучер(№1,3,5,11), Битоля(№23,25-27,29-37),

Боровинка, Братя Бъкстон, Брегалница(№24-36 чет), Бяла Мура, Гладиола(№104,156),

Гладстон(№1,2,4,5,8,10,12), Добруджа, Дойран(№3,5,6,8,10-14,18), Доктор

Басанович(№21,23,25,26,27,33,40,44,54,74), Доктор Головина, Доктор Железкова(№23-33

неч,39,40,42,44), Драва Чехи, Дружба, Жасмин, Илинден(№2,8,29,31,33), Караагач, Кдп

Георги Боев, Кестен, Лале, Лозенград, Люлебургас, Народен Юмрук, Неделчо Кайков, Нов

Живот, Отец Паисий, Полк.Свещаров(№1,3,5,7), Прилеп(№1,2,3-13 неч,27-33 неч), Райска

Ябълка, Ръж, Селиолу(№2,12,14,24-42 чет,46), Струга, Топра Хисар(№11,13,15,16-30 чет),

Царевец(№36,38,40,44), Чавдар Войвода, Черна, местности Франга Дере, Франга Дере И

Кокарджа, село Каменар.

30. Тридесети изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Одесос: булеварди

Владислав Варненчик(№53,63-79 неч,80,81,82-90 чет,96-114

чет,115,116,118,120,121,122,131,133,140-150 чет,154,156), Генерал Колев(№24,28,31-37

неч,38,39,47,49,50,52,54,59), Сливница(№28,36-56 чет,60-72 чет,76,78,80,88,92,94,98,104-

106,108,109,111,112,114,118,120,122-132,134,135,137,139-145,147-149,151,152,155-157,159),

Цар Освободител(№37-43 неч,49,57,63,67,75-83 неч,93-113 неч,150), улици Авксентий

11

Велешки, Академик Н.Обрешков(№4,8-12,14,29), Алеко Константинов, Ангел Кънчев(№1,3-

13,15,17-20,22-24,26,27,35,38,41,44,48,51-53,54-64 чет,65-77 неч,87), Антон Неделчев, Баба

Тонка, Беласица, Братя Миладинови(№39-47 неч,48,50-63,65,68,73,75,77-83,85-87,89,90,91-97

неч,100-103,114-128 чет,140-160 чет), Братя Тедецки(№3,5,12,14,16), Български Орел, Васил

Априлов(№13-27 неч), Велес, Витоша, Възраждане, Гаврил Кръстевич(№16,18,19,21-23,53),

Георги Живков(№53,55-58,60,62), Георги Раковски(№13,15-25,27-37,39,41-48,50-53,57,58,60-

66,68,70,72,73,75-81,83,85,87,91,95,100,105,107), Гоце Делчев(№1-16,18,20-27,29,30,32,34-

41,43), Григор Пърличев, Даме Груев(№2-4,6,10-12,15,17,32,34), Димитър Станчев, Доктор

Петър Берон(№3,7,9-14,16-28,30,32), Доктор Пискюлиев(№39-51 неч,61,66-90 чет,94,96,102),

Доспат(№10,12-15,17-38,40-48), Дрин(№28-60 чет), Дунавски Лебед, Екатерина

Симитчиева(№10,12-15,17), Ивайло(№1-29,31-52,54), Иван Драсов, Иван Рилски(№26,28,30),

Изгрев, Кап.Райчо(№1-47,49,51), Княз Черказки(№9,11), Константин Величков(№1,5,7,12-

21,24-29,31-37,41-67 неч), Константин Иречек(№1-10,12,13,16,18-20), Кракра(№50-68 чет,69-

73,74-114 чет), Кукуш, Македония(№55-61 неч,66,68,69,70-82 чет,83,84,86-88,90,92-

103,105,107,108,112,116,117,119-121,123-127,129,131,142,145,147,149-

160,163,164,168,172,180,182), Марин Дринов(№1,3,5,6,7,10,13,15,16,23,25,35-41 неч),

Митрополит Симеон, Начо Начев, Неофит Бозвели(№1,3-9,13,15,16,17-23 неч,25-32,34-40

чет,45,46,47-61 неч,62,63), Неофит Рилски, Никола Бацаров, Оборище, Овчо Поле, Осми

Март, Отец Паисий, Патриарх Ефтимий(№22,28,30,32-37,39-43,45,47,60,61,62-68 чет,80-86

чет), Пейо Яворов(№1-21,23-30,32,34,36,37,38,40,42,43,44-52 чет), Пенчо Славейков(№4-22

чет,26-32 чет,33,34-50 чет,51-54,56,58), Петко Ю.Тодоров(№3-12,14,16-24,26,28-33,35-

40,42,44-57), Пирин, Пловдив(№1,12,15-27,36), Поп Харитон, Професор Державин, Рибен

Буквар, Рила, Родопи, Скопие, Средна Гора(№3,7,9-23,25-37), Стара Планина(№1-7,9-55,57-

67 неч), Странджа(№1-3,5,8,14-22 чет,25,28,32-42 чет,43-55 неч), Страхил Войвода, Струга,

Струма, Съединение, Тодор Каблешков, Трайко Китанчев(№5,7,9,10,20,22-25,27), Тракия,

Хаджи Димитър, Хан Маламир, Христо Самсаров(№32,34,49-57 неч), Цар Асен, Цар Иван

Срацимир(№1-11,13-47,49), Черни Връх(№13,15,17-21,23-34,36-52 чет), Шар,

Щип(№1,12,14), Юрий Венелин(№1,3,4,6,8,9,10,12-14,16,25,27,29), Яне Сандански, Янкул

Войвода.

31. Тридесет и първи изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Одесос:

квартал Пристанище, булеварди Владислав Варненчик(№1-3,5,7-13,15-21,23-25,27,29-

31,35,36,38,39-49 неч,50,68), Генерал Колев(№8-14 чет,15,16,18,20,21,22), Княз Борис I,

Мария Луиза, Осми Приморски Полк, Приморски, Сливница(№4,5,7,8,10-20,22,26,39-59

неч,69-77 неч,81-95 неч,119,121), Съборни, Христо Ботев, Цар Освободител(№1-13

неч,17,18,19-27 неч,31,33,35), улици Александър Василев(№1-10), Александър Дякович,

Александър Малинов, Александър Рачински, Александър С.Пушкин, Ангел Георгиев, Ангел

Кънчев(№14,16), Антим I, Архимандрит Панарет, Архимандрит Филарет, Асен Златаров,

Атанас Георгиев, Баба Рада, Балик, Батак, Бачо Киро, Бдин, Братя Георгиевич, Братя

Миладинови(№1-11,13,15-17,19-24,26-28,30,32,40,42,44), Братя Шкорпил, Бузлуджа, Вардар,

Велико Христов, Воден, Габрово, Ген.Радко Димитриев, Георги Бенковски, Георги

Живков(№1-5,8,10-16,19-23,26-32 чет,35,37-47,52,54), Георги Раковски(№1-6,10), Господин

Х.Иванов, Граф Игнатиев, Григорий Цамблак(№1,2,4,5,7), Густав Вайганд, Двадесет И

Седми Юли, Дебър, Девня(№2,3,5,7-17,19), Доктор Пискюлиев(№5-13,15,17-

22,24,29,30,42,44,48-54 чет,62), Драган Цанков, Драгоман, Дрин(№1-5,9-

16,31,33,35,39,41,45,47,51-59 неч,65-83

неч), Дръзки, Дунав, Екзарх Йосиф, Епископ Константин, Иван Вазов, Иларион

Макариополски, Йоан Екзарх, Йосиф Ковачев, Йосиф Стоянов, Кавала, Каварна, Кап.I Ранг

Добрев, Кап.Петко Войвода, Капитан Иван Томов(житна), Княз Ал.Батенберг, Княз

12

Дондуков, Козлодуй, Константин Доганов(№1-9,11-35,37,39,41-45,48), Копривщица, Коста

Тюлев, Котел, Кракра(№4,6,8,12,14,16,20-46 чет), Крали Марко, Кръстю Мирски, Любен

Каравелов, Людвиг Заменхоф, Макгахан(№17,19,21,26), Македония(№1-5,7-10,12-16,18-

20,23-35,38,40-42,44,46,52-60 чет,64), Марин Дринов(№28,32,40,42,44), Марица, Марко

Балабанов, Михаил Колони, Михаил Паничерски, Моис Леви, Мусала, Никола Даскалов,

Никола Кънев, Одесос, Одрин, Околчица, Опълченска, Осми Ноември, Охрид, Павел

Шафарик(№5,7,9), Панагюрище, Панайот Волов, Панайот Медникаров(№1,3,5-15,22,23),

Парашкева Николау, Парижка Комуна, Патлейна, Петко Каравелов, Петър Енчев, Петър

Парчевич, Пирот, Плиска, Поп Богомил, Прага, Презвитер Григорий, Презвитер Козма,

Преслав, Преспа, Радецки(№3,5,7,9,10,11,13,15-18,29,35-51 неч,54-59,60-80 чет), Райко

Жинзифов, Рали Мавридов, Русе(д.Кондов), Сава Доброплодни, Сан Стефано, Свети

Климент, Славянска, Солун, София, Софроний Врачански, Стефан Богориди, Стефан

Караджа, Стефан Стамболов, Стоенчо Хаджи Иванов, Стоян Заимов, Странджа(№9,11),

Тича, Тодор Шишков, Фр.Шопен, Фредерик Кюри, Хаджи Стамат, Халил Ефенди, Хан

Аспарух, Хан Крум, Хан Омуртаг, Хан Пресиян(№17-33 неч,34-37,39-45,47), Хараламби

Ангелов, Христо Попович, Христо Самсаров(№1-6,8-14,16,18,20-23,25-30,35,39-47 неч), Цар

Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Петър, Цар Самуил, Цар Симеон I, Цариброд, Черноризец

Храбър, Чипровци, Шабла, Шейново, Шипка, Юджин Скайлер, площади Лаврентий, Петко

Р.Славейков, Св.Св.Кирил и Методий и Общеж.Янко Костов, Южна Промишлена Зона.

32. Тридесет и втори изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Приморски:

квартали Ботаника , Бриз, Бриз Юг-2, Бриз-1, Бриз-2, Бриз-21-ви Микр.Р-н-2, Бриз-3, Бриз-

юг-1, Изгрев 551-2,

Изгрев(№36,56,62,125,135,137,167,170,177,184,188,196,203,210,224,227,251,263,288,292,297,3

09,359,397,399,409,429,431,439,455,462,467,503,505,532,555,565,579,608,630,656,671,677,681,

703,716,730,754,763,779,799,800,808,813,843,865,871,890,897,923), Изгрев-1, Чайка,

булеварди Васил Левски(№52,58,70,72), Княз Борис I(№121,123-354,356-498 чет), Осми

Приморски Полк(№105,107,150-186 чет,188-315,317-409 неч), Цар

Освободител(№50,52,54,60,64,70-76 чет), Чаталджа(№35,49), улици 8-ма, Абел Тасман,

Адонис, Аладжа Манастир, Албатрос, Албена, Алеково, Александър Жендов, Александър

Кръстев, Алфатар, Америго Веспучи, Ангел Главчев, Антон Прудкин, Арх.Ангел Леонкев,

Арх.Анри Пиер, Арх.Атанас Несторов, Арх.Георги Ганев, Арх.Георги Костов, Арх.Геро

Геров, Арх.Димитър Раделия, Арх.Димитър Стоянов, Арх.Евгени Дякович, Арх.Желязко

Богданов, Арх.Жечко Чолаков, Арх.Камен Горанов, Арх.Константин Бойчев, Арх.Костадин

Яръмов, Арх.Манол Йорданов, Арх.Марин Маринов, Арх.Никола Лазаров, Арх.Николай

Хорозов, Арх.Ставри Ставридис, Арх.Стефан Венедикт Попов, Арх.Стефан Колчев,

Арх.Стоян Доков, Арх.Торос Тороманян, Асен Брусев, Атанас Липчев, Ахат, Бартоломео

Диас, Батова, Безмер, Белун, Бисер, Бистра, Бистра Винарова, Битоля(№1-16,18-22), Блага

Димитрова, Божидар Божилов, Божик, Божил Райнов, Борис Митов, Боян Блъсков, Боян

Бъчваров, Брегалница(№4,6,10,11,12-18 чет), Българка, Ваес Де Торес, Васил Петлешков,

Васил Попов, Васил Стоилов, Васил Стоянов, Васил Чолаков, Вашку Да Гама, Венчан, Вера

Мутафчиева, Весела Василева, Веселин Ханчев, Весна, Вилхелм Баренц, Вилям Янсон,

Владимир Райчев, Владислав Граматик, Влас, Войно Войнов, Володя Вълчев, Вулкан,

Генерал Гурко(№21,29), Генерал Кантарджиев, Генерал Паренсов(№28,30,33,35,37,38,39,41),

Генерал Скобелев(№31-37 неч,44,48,50,56), Генерал Столетов(№33,35,37,45,47,49), Гено

Станев, Георги Василев – Виница, Георги Каварналиев, Георги Сараванов, Георги Урумов,

Гларус, Горска, Графит, Д-р Божидар Иванов, Д-р Борис Божков, Д-р Борис Окс, Д-р

Василаки Пападопулу, Д-р Владимир Смоленски, Д-р Георги Добрев, Д-р Иван Теодоров, Д-

р Индржишка Кръстева, Д-р Кирил Йорданов, Д-р Любен Лазаров, Д-р Любен Попов, Д-р

13

Максим Караденев, Д-р Марко Марков, Д-р Мирон Игнатиев, Д-р Младен Желязков, Д-р

Недялка Головина, Д-р Николай Коларов, Д-р Параскев Казаски, Д-р Петър Скорчев, Д-р

Стефан Титев, Д-р Стойчо Йорданов, Д-р Стоян Златаров, Д-р Янаки Богданов, Дамян

Дамянов, Дамян Перелингов, Данаил Дечев, Дейвид Ливингстън, Делфи, Делфин, Деметра,

Деша Рязкова, Джеймс Кук, Димитър Бояджиев, Димитър Димов, Димитър Кантакузин,

Димитър Константинов, Димитър Паничков, Димитър Петров, Димитър Талев, Димитър

Тошкович, Димитър Хаджиянев, Дионис, Добри Филов, Добри Христов, Добруджанска,

Доц.Д-р Владимир Василев, Драган Данаилов, Дюля, Евгени Константинов, Евксиноград,

Еделвайс, Емил Иванов, Емине, Жак Картие, Жар-птица, Жаровит, Жеко Жеков, Жул Верн,

Заря, Захари Стоянов, Зевс, Земя, Златю Бояджиев, Иван Бориславов, Иван Кондов, Иван

Манолов, Иван Силимински, Иван Церов, Иглика(№2,4,6,8,14), Илинден(№1-9

неч,12,21,23,25), Илия Пенев, Илия Петров, Инж.Адолф Герар, Инж.Йордан Минков,

Инж.Любомир Димов, Инж.Цаню Цанев, Йоаким Кърчовски, Йордан Радичков, Йорданка

Тенчева, Калиопа, Камен Калчев, Каменци, Кастрица, Катя Динева, Катя Папазова, Кентавър,

Киро Меразчиев, Китен, Константин Илиев, Константин Костанечки, Константин Павлов,

Константин Петкович, Константин Преславски, Корал, Косара, Коста Ранков, Кръстьо

Мармарев, Лада, Лазур, Ламбо Пасков, Лозарска, Лунен Камък, Любен Дилов, Люляк(№8-16

чет,19-25 неч), Майстор Янко Костанди, Манол Лазаров, Мара Белчева, Маргарита Лилова,

Марин Дринов(№57,68,70), Марина, Мария Бацарова, Марко Поло, Марс, Матей

Преображенски, Менданя Де Нейра, Мир(№42,48,50,52,56,58,60,64,65,67,75,78,79,83-

86,88,89,93,94,96,100,104-106,110,112,113,119,122,124-126,128,134,149,153,156,161,190,191),

Михаил Лазарев, Михалаки Георгиев, Морска Звезда, Морски Звуци, Н.Й.Вапцаров, Найден

Йованович, Найден Райков, Наум Преславски, Нефрит, Никола Вълканов, Никола Ганушев,

Никола Димитров, Никола Касапски, Никола Козлев(№1,7,11,13,16,18,19,21-24,26), Никола

Пиколо, Никола Танев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Николай Райнов, Обзор, Овеч,

Оникс, Опал, Орфей, Павел Вежинов, Пагане, Панайот Василев, Панайот Семерджиев,

Пандели Кисимов, Парис, Партений Зографски, Пегас, Педро Кабрал, Пеньо Пенев, Петрич,

Петър Николов, Петър Попов, Петър Сапунов, Петър Слабаков, Петя Дубарова, Полк.Милко

Железов, Поп Пейо, Посев, Посейдон, Преслав Петров, Прометей, Проф.Атанас Иширков,

Проф.Д-р Иванка Николаева, Проф.Д-р Н.Константинов, Проф.Камен Проданов, Проф.Петър

Ников, Проф.Цани Калянджиев, Първан Бянов, Радой Ралин, Рашко Блъсков, Робърт Пири,

Робърт Скот, Рубин, Сава Геренов, Самара, Сандрово, Сапфир, Саша Попов, Св.Йоан

Кръстител, Св.Климент Охридски, Св.Пророк Илия, Св.Теодор Стратилат, Света Екатерина,

Света Параскева, Свети Атанасий, Свети Георги, Свети Димитър Солунски, Свети

Константин И Елена, Свети Мина, Свети Прокопий Варненски, Свети Седмочисленици,

Светослав Миларов-сапунов, Светослав Обретенов, Седеф, Селиолу(№3,5,11,13,17-27 неч),

Семьон Дежньов, Сирма Войвода, Смарагд, Соколска, Ст.Л.Костов, Станка Николица, Станко

Вълчанов, Станой Йонев, Станчо Савов, Стефан Самсиев, Стефан Циганчев, Стилиян

Ковачев, Стоян Бацов, Стоян Бъчваров, Студентска(№4), Съби Велков, Тангра, Теодоси

Атанасов, Тодор Димов(№1,3-15,17,19), Тодор Костов, Тодор Пеев, Тодор Хаджистанчев,

Томас Де Берланга, Топаз, Топра Хисар(№1,4-8,10,12,14), Тракия, Тритон, Тулча, Тюркоаз,

Уста Генчо Кънев, Фани Мутафова, Федот Попов, Фернандес Де Кирос, Фернандо Магелан,

Филип Симидов, Франсис Дрейк, Франциско Писаро, Хемус, Херакъл, Хоризонт-виница,

Христаки Павлович, Христина Морфова, Христина Хранова, Христо Динев, Христо

Каварналиев, Христо Мирски, Христо Смирненски(№95,103,105), Христо Тошков, Христо

Фотев, Христофор Колумб, Цанко Лавренов, Цар Борис III, Царевец(№2,4,5,55), Чавдар

Мутафов, Черно Море, Честименско, Чудомир, Юпитер, Юрдан Ненов, Ягода(№6), Яким

Михов, Якоб Лемер, Якоб Роггевен, Ян Палах, Яна Язова, Янко Маринов, Янко Славчев,

14

местности Абатко, Абатко-ул.53-та, Акчелар-1, Акчелар-2, Аязмо-чучура, Баба Алино, Баба

Алино 464, Банала Чешма, Варна Йолу, Делбер Чешма, Драгу Дере, Евксиноград,

Евксиноград-ул.1-ва, Евксиноград-ул.1-ва-а, Евксиноград-ул.10-та, Евксиноград-ул.13-та,

Евксиноград-ул.14-та, Евксиноград-ул.15-та, Евксиноград-ул.16-та, Евксиноград-ул.18-та,

Евксиноград-ул.19-та, Евксиноград-ул.20-та, Евксиноград-ул.21-ва, Евксиноград-ул.22-ра,

Евксиноград-ул.23-та, Евксиноград-ул.24-та, Евксиноград-ул.8-ма, Златни Пясъци, Каваклар,

Кукудива, Малкою, Манастирски Рид-1, Манастирски Рид-2, Панорама-1, Розмарин,

Розмарин 2026, Руски Окопи, Салтанат, Св.Никола, Св.Никола-1, Св.Никола-2, Свети Никола

526, Свети Никола 526-1, Свети Никола 566, Стопански Двор 2029, Траката Разширение,

Траката Разширение-ул.30, Узун-алан, Чайка, Чайка-3, Шашкъна, вилни зони Ален Мак-2,

Сп.Ген.Вл.Заимов, Сп.Журналист, Сп.Хоризонт, Траката-2, Ул.1-ва, Ул.10-та, Ул.11-та, Ул.12-

та, Ул.13-та, Ул.14-та, Ул.15-та, Ул.16-та, Ул.17-та, Ул.18-та, Ул.19-та, Ул.2-ра, Ул.20-та,

Ул.21-ва, Ул.22-ра, Ул.23-та, Ул.24-та, Ул.25-та, Ул.26-та, Ул.27-ма, Ул.28-ма, Ул.29-та, Ул.3-

та, Ул.30-та, Ул.31-ва, Ул.32-ра, Ул.33-та, Ул.34-та, Ул.35-та, Ул.36-та, Ул.37-ма, Ул.4-та, Ул.5-

та, Ул.6-та, Ул.7-ма, Ул.8-ма, Ул.9-та и В.З.Траката-ул.38-ма, В.З.Траката-ул.6-та, Дом За

Стари Хора-гергана, Кад.План 21-ви Микрорайон-2, Кад.План 21-ви Подрайон, Кад.План 21-

ви Подрайон-1, Кад.План Манастирски Рид-1, Кад.План Св.Никола-1, Кад.План Траката,

Кад.План Траката-1, Кад.План Чайка-3, Кк Зл.Пясъци 513 Голдън Лайн, Кк Зл.Пясъци 513

Иглика-2, Кк Зл.Пясъци 513 Парадайз Парк, Кк Зл.Пясъци-общ.Светулка, Кк Златни Пясъци

2116, Кк Златни Пясъци 513, Кк Златни Пясъци 513 Х-л Палма, Кк Златни Пясъци-иглика, Кк

Златни Пясъци-сънрайс, Кк Св.Конст.И Елена-порт Палас, Кк Св.Константин и Елена 570, Кк

Св.Константин И Елена Ул.1, Кк Св.Константин И Елена Ул.45, Кк Св.Константин И Елена

Ул.46, Кк Св.Константин И Елена Ул.47, Кк Св.Константин И Елена Ул.48, Кк Св.Константин

И Елена Ул.49, Кк Св.Константин И Елена Ул.50, Кк Св.Константин И Елена Ул.51, Кк

Св.Константин И Елена Ул.52, Кк Св.Константин И Елена Ул.53, Кк Св.Константин И Елена

Ул.54, Кк Св.Константин И Елена Ул.57, Кк Св.Константин И Елена Ул.66, Кк Св.Константин

И Елена Ул.67, Кк Св.Константин И Елена Ул.68, Кк Св.Св.Константин И Елена, Кк Чайка,

Кк Чайка 571, Кк Чайка 572, Кк Чайка 573, Кк Чайка 573-1, Кк Чайка 615, Кк Чайка-3, Кп 21-

ви Микрорайон, Общеж.Витоша, Общеж.Златен Връх, Общеж.Златен Рог, Общеж.Тих,

Общежитие Люлин, Пвз.Траката, Пвз.Траката-1, Поч.Дом Мвр Св.Конст И Елена,

Приморски Парк 536, Приморски Парк 536-1, Приморски Парк II, Приморски Парк Р-т

Адлер, Приморски Парк Салтанат, Приморски Парк-горчивата Чешма, Прир.Парк Златни

Пясъци 116, С.О.Акчелар, С.О.Ален Мак, С.О.Ален Мак 515, С.О.Ален Мак 515-1, С.О.Ален

Мак 515-3, С.О.Ален Мак-1, С.О.Ален Мак-2, С.О.Ален Мак-3, С.О.Бялата Чешма И

Дъбравата, С.О.Бялата Чешма-дъбрава 516, С.О.Бялата Чешма-дъбрава 516-2, С.О.Бялата

Чешма-дъбрава 517-1, С.О.Бялата Чешма-дъбравата-1, С.О.Бялата Чешма-дъбравата-2,

С.О.Бялата Чешма-дьбравата-4, С.О.Ваялар, С.О.Ваялар 723, С.О.Ваялар 723-1, С.О.Ваялар-

1, С.О.Ваялар-3, С.О.Виница Север 2052, С.О.Горна Трака, С.О.Горна Трака 2013, С.О.Горна

Трака 523, С.О.Горна Трака 623, С.О.Горна Трака 623-1, С.О.Горна Трака 623-2, С.О.Горна

Трака 623-4, С.О.Горна Трака 623-8, С.О.Горна Трака-8, С.О.Дели Сава, С.О.Дели Сава 519,

С.О.Добрева Чешма, С.О.Добрева Чешма 510, С.О.Добрева Чешма 510-1, С.О.Добрева

Чешма-1, С.О.Долна Трака 566, С.О.Манастирски Рид, С.О.Манастирски Рид 517,

С.О.Манастирски Рид 517-1, С.О.Манастирски Рид 517-2, С.О.Манастирски Рид Бчд 516,

С.О.Манастирски Рид Бчд 516-1, С.О.Манастирски Рид Бчд 516-2, С.О.Манастирски Рид Бчд

516-4, С.О.Манастирски Рид Бчд 517, С.О.Манастирски Рид Бчд 517-1, С.О.Манастирски

Рид Бчд 517-2, С.О.Манастирски Рид Бчд 517-3, С.О.Манастирски Рид Бчд 517-4,

С.О.Манастирски Рид Бчд 517-5, С.О.Манастирски Рид Бчд 565, С.О.Перчемлията,

С.О.Перчемлията 512, С.О.Перчемлията 512-1, С.О.Телевизионна Кула, С.О.Телевизионна

15

Кула 509, С.О.Траката, С.О.Траката 520, С.О.Траката 520-1, С.О.Траката 520-2, С.О.Траката

520-3, С.О.Траката 520-4, С.О.Траката 520-5, С.О.Траката 520-6, С.О.Траката 520-7,

С.О.Траката 564 Ул.14-та, С.О.Траката 723-2, С.О.Траката-1, С.О.Траката-2, С.О.Траката-3,

С.О.Траката-4, С.О.Траката-5, С.О.Траката-6, С.О.Траката-св.Никола-2, С.О.Траката-ул.1-ва,

С.О.Траката-ул.10-та, С.О.Траката-ул.11-та, С.О.Траката-ул.12-та, С.О.Траката-ул.2-ра,

С.О.Траката-ул.3-та, С.О.Траката-ул.4-та, С.О.Траката-ул.5-та, С.О.Траката-ул.6-та,

С.О.Траката-ул.7-ма, С.О.Траката-ул.8-ма, С.О.Траката-ул.9-та, С.О.Фатрико Дере, Спирка

Марек Ул.42-ра, Спирка Марек-ул.1-ва, Спирка Марек-ул.13-та, Спирка Марек-ул.16-та,

Спирка Марек-ул.17-та, Спирка Марек-ул.20-та, Спирка Марек-ул.22-ра, Спирка Марек-

ул.25-та, Спирка Марек-ул.26-та, Спирка Марек-ул.27-ма, Спирка Марек-ул.28-ма, Спирка

Марек-ул.29-та, Спирка Марек-ул.30-та, Спирка Марек-ул.32-ра, Спирка Марек-ул.33-та,

Спирка Марек-ул.34-та, Спирка Марек-ул.35-та, Спирка Марек-ул.36-та, Спирка Марек-

ул.37-ма, Спирка Марек-ул.38-ма, Спирка Марек-ул.40-та, Спирка Марек-ул.8-ма

33. Тридесет и трети изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район Приморски:

квартали Изгрев 552, Изгрев 552-1, Изгрев 555, Изгрев(№1-5), Изгрев-2, Изгрев-3, булеварди

Васил Левски(№1-5,7,9), Осми Приморски Полк(№161-187 неч), улици Аврам Стоянов,

Акация, Арх.Петко Момчилов, Архитект Дабко Дабков, Архитект Мирчев, Болград, Босилек,

Бряст, Букет, Бял Равнец, Васил Ставрев, Виолетка, Генерал Георги Попов, Георги Бакалов,

Георги Китов, Георги Паспалев, Георги Робев, Гладиола(№19,21,26,40,42,52), Глог, Д-р

Акад.Димитър Мишев, Дива Лоза, Дилянка, Димитър Димитров, Димитър Икономов, Доктор

Ал.Недялков, Доктор Басанович(№10-14,17-19,53-61 неч,78,99,101,105,107,108,110-

112,114,116,128), Доктор Железкова(№2-10 чет,50,51-61 неч,71), Доц.Д-р Димитър Клисаров,

Дубровник, Евлоги Георгиев, Елица, Емануил Манолов, Железни Врата, Жеравна, Зеленика,

Зора, Ива, Иван Иванов, Иглика(№3-17 неч), Инж.Крум Петров, Каймакчалан, Камелия,

Кап.I Ранг Д-р Г.Пецов, Кап.I Ранг Доц.Цв.Папазов, Кап.I Ранг Неделчо Недев, Касис,

Клокотница, Константин Щъркелов, Лазар Паяков, Лайка, Латинка, Лоза, Люляк(№18-30

чет,33,35,37,41,43), Лютиче, Мадара(№5-9,15-25 неч,26-28,30,47), Мак, Маргарита, Мария

Николова, Маточина, Мимоза, Минзухар, Мир(№1-8,15,17,22,26,28,30,32-

41,43,57,81,90,92,97), Михаил Лазаров, Нарцис, Невен, Никола Козлев(№4-16 чет,20,27-

29,31,33-39,41,43), Орхидея, Острава, Отон Хаджидимчев, Перуника, Петуния, Петър

Райчев, Подвис, Подполковник Калитин, Полк.Никола Дръжков, Проф.Ал.Рождественски,

Проф.Д-р Ванко Ванков, Проф.Д-р Георги Георгиев, Проф.Фриц Цвики, Разлог,

Роза(№2,4,16-18,21,22,24,36,38,40,44), Роса, Рощок, Света Ирина, Сергей Покровски,

Слънчоглед, Смокиня, Стоян Стоянов, Студентска(№1,3,5-9,11-14,17,21,64), Теменуга,

Тинтява, Тодор Бояджиев, Фрезия, Хортензия, Христо

Смирненски(№139,141,153,155,185,239), Циклама, Череша, Ягода(№2,9,12,15,19,21,27,35),

местности Кемер Дере, Малка Кокарджа, Чаира и Компл.Подстанция Ул.Мир, С.О.Акчелар

521, С.О.Акчелар 521-3, С.О.Акчелар 522, С.О.Акчелар 522-1, С.О.Акчелар 522-2,

С.О.Акчелар 522-3, С.О.Пчелина, С.О.Сотира, С.О.Сотира 508, С.О.Сотира 508-1,

С.О.Сотира 508-9, С.О.Сотира 555, С.О.Сотира-2, С.О.Сотира-3.

34. Тридесет и четвърти изборен район – Варна, включващ от гр.Варна, район

Приморски: квартали Изгрев 552-2, Изгрев 552-3, Изгрев 552-4, Изгрев(№37-41), булеварди

Васил Левски(№1), Генерал Колев(№60-76 чет,82,84-87,88-104 чет), Княз Борис I(№79-89

неч,90-92,94,96,98-106,108,109,110-122 чет), Осми Приморски Полк(№87,91,93,95,112,114-

116,118-120,122,135,137,139,151), Цар Освободител(№4-16 чет,24-30

чет,34,40,42,44,48,114,116), Чаталджа(№1-6,8-10,12,14,19-21,67,69,81-89 неч), улици

Акад.Атанас Бешков(№2,7,8,12,14,16,19,20,22,24,25,26,33-35), Балчик, Баучер(№2,4,40,47),

Бели Лилии, Божур, Брегалница(№1-3,38-52 чет,60), Бреза, Бял Крем, Васил Друмев, Васил

16

Кънчев, Войнишка, Ген.Петър Кюркчиев, Генерал Гурко(№3,5,9,13,43-53 неч,80-88 чет),

Генерал Киселов, Генерал Паренсов(№3,4,6,8,21-27 неч,42-50 чет), Генерал

Скобелев(№1,4,8,10,12-15,19,65-67,81-90,92), Генерал Стефан Тошев, Генерал Столетов(№4-

12,14-16,25,65-68,77,79,81-88,90,92), Генерал Столипин, Генерал Цимерман, Гладстон(№6),

Детелина, Добри Войников, Добри Чинтулов, Дойран(№20,22,26-32 чет), Доктор Аршинков,

Доктор Басанович(№2,3,5-9,15,16-24 чет), Доктор Железкова(№3-11 неч,15-17,19-21), Доктор

Иван Богоров, Драва Соболч, Зюмбюл, Иван Аксаков, Кап.Рончевски, Карамфил, Кирил

Шиваров, Княз Н.Николаевич, Кокиче, Константин Фотинов, Кюстенджа, Лейтенант

Минков, Лотос, Любен Каравелов, Люляк(№1-4,6,7-17 неч), Мадара(№4,10,18,20,22), Марин

Дринов(№43-51 неч,52,53,54-62 чет), Матей Граматик, Мачин, Мащерка, Момина Сълза,

Морска Сирена, Найден Геров, Нидерле, Никола Михайловски, Никулицел, Петра,

Полк.Свещаров(№4,6,8,10-23,27,29,31), Прилеп(№2-30 чет,38-44 чет,45,49,51,52-58

чет,59,60,62,66,68,172,173,190,201,203), Ради Колесов, Райко Блъсков, Райно Попович,

Роза(№1,13,15,19,20,23,25,29,31,34,37), Ружа, Сава Радулов, Селиолу(№29-37 неч), Силистра,

Синчец, Тодор Димов(№18,20-36,38), Тодор Икономов, Трендафил, Тутракан, Търново,

Феликс Каниц, Хризантема, Христо Данов, Христо Смирненски(№75), Цани Гинчев, Цар

Асен, Царевец(№7,9,11,25,35), Явор.

35. Тридесет и пети изборен район – Варненски, включващ община Бяла, градовете

Долни Чифлик, Дългопол, селата Арковна, Аспарухово, Боряна, Булаир, Бърдарево, Венелин,

Голица, Горен Чифлик, Детелина, Камен Дял, Комунари, Красимир, Кривини, Лопушна,

Медовец, Ново Оряхово, Партизани, Поляците, Пчелник, Рояк, Рудник, Сава, Сладка Вода,

Солник, Старо Оряхово, Шкорпиловци, Юнец.

36. Тридесет и шести изборен район – Варненски, включващ община Ветрино, град

Провадия, селата Блъсково, Бързица, Величково, Венчан, Градинарово, Гроздьово, Дебелец,

Добрина, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Неново, Нова Шипка, Овчага, Петров Дол,

Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Цонево, Чайка, Черковна,

Черноок.

37. Тридесет и седми изборен район – Варненски, включващ общините Аврен, Белослав,

Девня, град Игнатиево, селата Бозвелийско, Житница, Манастир.

38. Тридесет и осми изборен район – Варненски, включващ общините Вълчи Дол,

Суворово, град Аксаково, селата Ботево, Водица, Въглен, Генерал Кантарджиево, Доброглед,

Долище, Засмяно, Зорница, Изворско, Кичево, Климентово, Крумово, Куманово, Любен

Каравелово, Новаково, Орешак, Осеново, Припек, Радево, Слънчево, Яребична.