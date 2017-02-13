Хубчев повика футболист на Черно море в националния

Александър Цветков в представителния ни тим за учебна игра

Селекционерът на “А” националния отбор Петър Хубчев повика полузащитникa на Черно море Александър Цветков за учебната игра срещу младежкия национален отбор до 21 години, която ще се проведе на 22-ри февруари, от 14, на стадион “Васил Левски”. В нея попаднаха шестима футболисти на ЦСКА-София от общо 19 играчи. Освен тях повиквателна е получил и Живко Атанасов, който се подвизава в Юве Стабия – тим от “В” група на Италия. От Левски е извикан само Георги Костадинов.

Повиканите футболисти:

Вратари: Георги Китанов (ЦСКА-София), Мартин Луков (Дунав)

Защитници: Васил Божиков (Касъмпаша), Георги Терзиев (Лудогорец), Стефан Велков (Славия), Живко Атанасов (Юве Стабия, Италия), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Антон Недялков (ЦСКА-София), Атанас Зехиров (Берое)

Полузащитници и нападатели: Милен Желев (Локомотив Горна Оряховица), Мартин Райнов (Берое), Александър Цветков (Черно море), Георги Костадинов (Левски), Никола Колев (ЦСКА-София), Преслав Йорданов (ЦСКА-София), Тони Тасев (Пирин Благоевград), Антон Карачанаков (Берое), Кирил Десподов (ЦСКА-София), Калоян Кръстев (Славия)