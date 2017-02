Името на празника идва от това на мъченика, влюбен в дъщерята на тъмничаря си

Историята на св. Валентин и защо някои вместо да празнуват, хулят празника на влюбените

Всяка година 14 февруари буди противоречиви чувства и мисли у хората. Докато едни се приготвят да празнуват деня на любовта, други не спират да обясняват защо този ден не трябва да се празнува и колко безсмислен е всъщност.

Историята разказва, че името на празника идва от един от двамата християнски мъченици, наречен Валентин, живял през 3-и в. Празнува се от Римокатолическата и Англиканската църква. Започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието.

През 14-и в. на този ден започват да се разменят любовни послания под формата на валентинки с нарисувани сърчица и образа на крилатия Купидон.

Друга версия на историята за Деня на св. Валентин разказва, че Валентин се влюбил в дъщерята на тъмничаря си. Малко преди смъртта си той и изпратил бележка и я подписал “от твоя Валентин”.

Той обаче останал жив и тези, които знаели за това, разпространили приказката. Станал светец и славата му се разпростряла в Англия и Франция.

По традиция, на този ден влюбените празнуват любовта си с подаръци, балони, цветя, романтични вечери.

Но защо някои вместо да празнуват, хулят св. Валентин? Има няколко причини, които отключват негативните чувства към този ден.

Например:

– Безумното поскъпване на цветята и балоните;

– Твърдението, че любовта трябва да се празнува всеки ден, а не на определена дата в годината;

– Заради клишетата – червени рози, балони във формата на сърца и едни и същи песни всяка година.

Първенството по най-дразнещи песни държи Коледа и това е неоспоримо. Но само месец и половина по-късно естетическият тормоз се случва за втори път, с голямото пришествие на банални любовни хитове по време на св. Валентин, като Always на Бон Джоуви, I Dont Wanna Miss a Thing на Аеросмит и My Heart Will Go On на Селин Дион. Да не забравяме и хитовете на Браян Адамс.

– Скучните подаръци – от шоколадови бонбони, през шоколад във формата на сърце, до сребърно колие с голямо сърце на него. Да не забравяме и предложенията за брак, най-романтичният подарък, който половинката ви може да направи за св. Валентин;

– Социалните мрежи – ако нямате гадже, или просто не си падате по романтиката, в следващите два дни по-добре посещавайте “Фейсбук” по-рядко. Първо ще се нагледате на снимки на влюбени двойки и обяснения в любов и когато си помислите, че всичко е свършило, на следващия ден идват снимките с мечета, бижута, шампанско и маси с бели покривки, отрупани с храна и листенца от рози.

Нали трябва да разберете как някои са отпразнували Деня на влюбените, докато вие повтаряте каква измислица е той.