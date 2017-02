Съветничка на Тръмп рекламира дрехите на Иванка по телевизията

Управлението по етика към държавния департамент ще разследва съветничката на президента Доналд Тръмп Келиан Конуей заради злоупотреба със служебното положение, съобщи bTV.

Конуей предизвика жестока вълна от възмущение, правейки открита реклама и пропаганда към хората, с което облагодетелства дъщерята на държавния глава – Иванка Тръмп.

Преди ден Конуей предизвика скандала, когато в ефира на телевизия Fox призова хората да купуват дрехи от колекцията на Иванка.

Седмица по-рано голямата верига за конфекция Nordstrom се отказа от продукцията на Иванка.Това пък накара баща й да пусне гневно съобщение в Twitter, в което обвинява веригата в несправедливост.

Мнозина от критиците на президента съзряха опит за натиск върху компанията и прикрито послание към почитателите на Тръмп да я бойкотират.

В коментар по случая Конуей заяви в телевизионния ефир, че ненавижда шопинга, но призовава като в безплатна телевизионна реклама всички американци да купуват дрехите на Иванка.

Междувременно президентската дъщеря предизвика и нови критики, качвайки в социалните мрежи снимка, на която тя е седнала зад бюрото в Овалния кабинет на Белия дом, а баща й и канадският премиер Джъстин Трюдо стоят от двете й страни.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 13, 2017