Пол и Ринго записват заедно в домашно студио

Бившите членове на легендарната група “Бийтълс” Пол Маккартни и Ринго Стар се събраха да посвирят заедно в домашното студио на барабаниста. Това стана ясно от снимка на Стар в “Туитър”, на която са двамата прегърнати, а текстът гласи: “Благодаря, че намина и посвири страхотно на бас. Обичам те, човече, мир и любов”.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017