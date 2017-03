Поли Генова сред изпълнителите за концерта на MTV във Варна

Вижте останалите звезди, които музикалната телевизия обяви

MTV официално обявява първите изпълнители, които ще взривят сцената на варненския плаж по време MTV Presents Varna Beach – най-мащабното музикално събитие през 2017 г. в България. Това невероятно събитие на живо ще бъде записано и излъчено многократно в мрежата на MTV по целия свят.

С обявяването на първите изпълнители, вълнението на публиката и активността на потребителите в социалните мрежи в България нараства с всеки изминал момент.

Първите имена, които музикалната телевизия обявява са:

Steve Aoki



MTV e развълнувана да потвърди, че Стийв Аоки (Steve Aoki) ще участва на живо в MTV presents Varna Beach на 15 юни. Това е първият път, когато Стийв Аоки, ще пуска музика в България и е сигурно, че ще направи невероятно шоу на изключителната MTV сцена. Стийв Аоки е световна звезда, номиниран за наградите Грами (Grammy), известен като един от най-неуморните артисти. Стийв Аоки е DJ, заемащ първите места в световните класации. Той е избран за Най-добър DJ на Америка. Стийв Аоки е познат с това, че създава невероятна атмосфера на събитията, в които участва, като водеща звезда на големи летни фестивали по целия свят, както и в мега-клубове в Лас Вегас и Ибиса.

През 2014 г. албумът на Аоки Neon Future I, част от който е и златният сингъл“Delirious (Boneless)”, с участието на Chris Lake & Tujamo, feat. Kid Ink, се изкачи до номер 1 в класациите за Dance/Electronic музика. Съвсем скоро той пусна и невероятния сингъл Just Hold On, общ проект с Луиз Томлисън (Louis Tomlinson) от One Direction.

Ще бъде едно невероятно шоу, невиждано досега в България. www.steveaoki.com // www.facebook.com/Steve.Aoki // www.twitter.com/steveaoki

Tinie Tempah



Фантастичната лятна група от изпълнители на MTV Presents Varna Beach се допълва с потвърждението за участие на Тайни Темпа (Tinie Tempah). Неподражаващият парти стил на Тайни Темпа в разбиващия класациите Not Letting Go, направи песента седмият му хит номер 1 във Великобритания. Тайни притежава също толкова много първи места в класациите на Обединеното Кралство, колкото и Майкъл Джаксън, U2, Кайли Миноуг, Роби Уилиамс и Елтон Джон. Тайни Темпа добива известност през 2010 г., когато дебютният му сингъл ‘Pass Out’ достига номер 1. Още зашеметяващи хитове следват и оформят достигането за втори път на първо място, както и пробив на американска сцена с парчетата ‘Written in the Stars’, ‘Frisky’, ‘Miami 2 Ibiza’, ‘Invincible’ and ‘Wonderman’. Всички те са част от дебютния му албум ‘Disc-Overy’, който се изкачва директно на първа позиция. Следват много награди, за най-добър изгряващ изпълнител и най-добър сингъл на наградите Брит (BRITs), най-добро ново попълнение на наградите MOБO (MOBOs) и награда Ивор Новело (Ivor Novello) за най-добра съвременна песен. Всички тези награди затвърждават и неговия статут на един от най-значимите артисти на своето поколение.

За втория си албум ‘Demonstration’, Тайни наема Мани Марокан, инженер, който работи с всички големи изпълнители, от Тупак до Кание и Ъшър, както и си сътрудничи с Дизи Раскал, Том Роуланд и Кемикъл Брадърс, Ноути Бой, Емели Санде, Палома Фейт, Лаура Мавула, 2 Чейнс и Джон Мартин.

През април 2016 г., Тайни отново щурмува класациите с ‘Girls Like’, където участва и Зара Ларсен и продава над 500 000 копия. Той има и удивителни общи проекти с артисти като Суидиш Хаус Мафия, Уиз Калифа и Лабринт.

Приготви се, България! Тайни Темпа ще бъде с вас на 15 юли на MTV Presents Varna Beach.

www.tinietempah.com // www.facebook.com/tinietempahofficial // twitter.com/tinietempah // www.instagram.com/tiniegram

Gorgon City



Това ще бъде най-голямото участие на Горгон Сити (Gorgon City) в България. Феновете със сигурност ще бъдат впечатлени от невероятното шоу, което те ще направят на варненската сцена.

След излизането на албума Sirens, Горгон Сити се сдобиват със слава и признание. Вдъхновяващи парчета като Imagination, Ready for Your Love, Go All Night, Unmissable и Here For You се превръщат в удивителни хитове в класациите, звучат във всички световни клубове и вдъхновяват цяло поколение младежи.

Дуото постига зашеметяващ успех от поредица от хитове и звездни съвместни проекти у дома, до нарастващо международно присъствие, изяви пред огромна публика от верни фенове в цял свят. Техният успех не идва изведнъж, по-скоро е резултат от много признания, в основата е усилена работа и разбиране от страна на публиката, но също така желанието за експериментиране и навлизане в непознатото.

www.facebook.com/gorgoncity // www.gorgoncity.com // https://twitter.com/gorgoncity

R3WIRE VARSKI



Club MTV! R3WIRE & VARSKI, още едни изпълнители, които за първи път ще посеят България. Благодарение на своята страст към музиката обединяват сили през 2010 г., бързо се сработват и се превръщат в едно динамично дуо, което подлудява публиката.

Талантите им не остават незабелязани и през 2011г. Ministry of Sound ги наема да оглавят новият им студентски проект „Unitrash“. През 2013 г., след две изключително успешни години с национални и международни участия, R3WIRE & VARSKI са избрани от MTV да се присъединят към новия им екип, за да се превърнат в музикални куратори, домакини и посланици на новата клубна дивизия на MTV “CLUB MTV“.

След успешното налагане на техния стил в клубове и фестивали, простиращи се от Лондон до Хонг Конг, R3WIRE & VARSKI се превръщат в постоянни фаворити в събитията на MTV, като редовно представят CLUB MTV в световен мащаб.

През 2015 г. дуото взриви Ibiza Rocks. С тяхно изпълнение приключи и първият ден на Vfestival пред повече от 20-хилядна публика. Разбиха Exit Festival в Сърбия и свириха пред повече от 65 000 почитатели на “Isle of MTV“ в Малта. Но това не е всичко, през 2016 г. те направиха своя дебют в Катар и Абу Даби, както и старта на фестивалния сезон с изпълнение пред 15-хилядната публика на MTV Crashes Coventry. www.rewireandvarski.com // http://www.mtv.co.uk/club-mtv

POLI GENOVA

MTV обявява и първия български изпълнител, който ще участва на MTV Presents Varna Beach – това е талантливата Поли Генова. Поли е артист и автор на песни с изключителни вокални способности. Нейни песни са оглавявали българските музикални топ класациите.

Поли Генова беше българският представител на Евровизия, като нейната песен бе класирана на престижното четвърто място в конкурса. Това е и най-високото място, което родна звезда е достигала на това международно музикално събитие. Песента на Поли “If Love Was a Crime“ заема първо място и в българските музикални класации.

Поли Генова се занимава с музика от 4 годишна възраст и има изключителен опит както на сцената, така и в телевизията. В момента, тя е треньор в популярното телевизионно шоу „Гласът на България“, като освен това има многобройни телевизионни музикални участия. В момента Поли записва и съвсем скоро ще предостави новите си проекти.

Българската публика може да се подготви да пее заедно с Поли Генова на плажа на 15 юли, по време на невероятното събитие MTV Presents Varna Beach. https://bg-bg.facebook.com/Poli.Genova.Official/

Steve Aoki, Tinie Tempah, Gorgon City, R3WIRE & Varski и Поли Генова са първите артисти, които ще вземат участие в MTV Presents Varna Beach на 15 юли. Очаквайте още изключителни международни зведзи, които ще бъдат обявени допълнително.

MTV Presents Varna Beach ще се проведе на 15 юли 2017 г., събота. Ранните билети ще бъдат пуснати в продажба на 31 март 2017 г., в 10.00 часа.

Всички подробности можете да научите на официалната интернет страница на събитието www.MTVvarna.bg, както и на Facebook страницата .www.facebook.com/MTVpresentsVARNABEACH.

MTV и ROQU Media са горди да обявят, че основните медийни партньори на MTV Presents Varna Beach са Нова Броудкастинг Груп (Нова телевизия, vesti.bg, vbox7.bg) – водещата медийна група в България и медиите от най-бързо развиващата се радио група в страната – радио ENERGY, БГ Радио и радио и телевизия СИТИ.

За MTV

MTV е основният младежки развлекателен бранд в света. С глобален обхват, който достига до повече от половин милиард домакинства, MTV е културен дом на поколението Y, на музикални фенове и артисти, пионер в създаването на иновативно, печелещо награди съдържание за младите хора чрез телевизия, онлайн и мобилно съдържание.. Извън Съединените щати, MTV е част от Viacom International Media Networks, подразделение на Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), един от водещите световни създатели на програми и съдържание във всички медийни платформи.