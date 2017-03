Откъде идва “ОК”? Американци, германци и французи с различни версии

На 23 март се навършва 178 години

Колко пъти на ден произнасяте думата “ОК”? Това е вашият принос към популяризирането на най-употребяваната дума от английския език в света.

На 23 март думата “ОК” навършва 178 години. На тази дата през 1839 година тя за пръв път се появява в популярният по онова време американски вестник The Boston Morning Post, пише historynakratko.blogspot.bg.

Няма категорично мнение от къде идва думата. Версиите за произхода й са десетки, но според една от най-логичните, през 30-те години на XIX век било модерно да се ползват абревиатури. Журналистите просто съкратили изписването на all correct до ОК. Обаче, пак се намесва шегата – появата на ОК на страниците на The Boston Morning Post се явява малка закачка с неправилното изписване на oll korrekt (вместо правилното all correct /“всичко е правилно”/).

Французите твърдят, че думата е тяхна. Така по време на войната в дневните рапорти записвали 0К, когато нямало убити (0 killed – произнасяли го като Оу Кей).

Немците твърдят, че с тази абревиатура коректорите означавали статиите, в които нямало какво да се коригира. Вместо “ohne Korrektur” (без корекции) пишели просто О.К.

Друга версия разглежда вероятността това да са кодовите инициали на осмия президент на САЩ Мартин Ван Бюрен. Той е роден в Киндерхук, поради това често ползва псевдонима Old Kinderhook. И т.н., и т.н…

Без значение е коя от версиите ще възприемете за вярна. В печатното издание от 23 март 1839 година е първото използване на съкращението, но се предполага, че поне десетилетие по-рано то е започнало да се използва в разговорния език.

178 години по-късно, по данни на асоциацията Global Language Monitor (GLM), която наблюдава употребата на изрази от английския език по целия свят, думата “ОК” е най-разпространената, общопризната и разбираема за всички английска дума.