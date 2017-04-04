Състезателите на Боил с 22 медала от държавното по кикбокс

6 златни, 9 сребърни и 7 бронзови отличия е равносметката за варненския клуб от Шумен

Състезателите на варненския клуб Боил спечелиха 22 медала – 6 златни, 9 сребърни и 7 бронзови, на държавното първенство в стилове “лоу кик” и “киклайт” в Шумен.

В надпреварата участваха 500 състезатели във всички възрастови групи, а спортен клуб “Боил” бе представен от 30 бойци в стилове на ринг и татами.

В отбора бе създадена сплав от опитни състезатели и абсолютни дебютанти, но всеки доказа класата си и загатна за успешно бъдеще. Затвърди се традицията „Боил” да създава отлични състезатели, което бе доказано с многобройните успехи на абсолютни дебютанти.

Треньорският екип – Красимир Кирилов, Делян Славов, Александър Стоилов и Христо Христов, е доволен от посигнатото, но има още много работа, защото целта е достигане на високо спортно майсторство. Така че треньори и състезатели ще продължават да дават всичко от себе си за бъдещите триумфи.

Призьорите на Боил:

Златни медали, лоукик – Християн Кънчев – 57 кг юсв, Радослав Костов – 71кг юсв , Тобиас Ейлиц – 75кг мъже – Б.

Сребърни медали – Георги Георгиев – 48 кг юмв, Велислав Николов – 63,5кг юмв, Ивелин Янев – 60кг юмв, Теодор Христов – 67кг юмв, Антонио Кожухаров – 71кг юмв, Даниел Димов – 75кг юмв, Александър Петров – 81кг мъже – А ( поради лекарска забрана и с цел запазване здравето на състезателя, не се игра финал.).

Бронзови медали: Николас Иванов – 48 кг юмв, Анджела Костадинова – 48кг дмв, Нели Атанасова – 48 кг дмв.

Златни медали, киклайт – Свилен Сашев – 42 кг юмв, Георги Найденов – 47 кг юмв, Калоян Иванов – 79 кг юмв.

Сребърни медали – Калин Атанасов – 47 кг юмв, Виктор Дюлгеров – 57 кг мъже.

Бронзови медали – Симеон Кръстев – 79 кг юмв, Драгомир Христов – 84 кг юсв, Калоян Иванов – 63 кг мъже, Стефан Гергинов – 84 кг мъже.