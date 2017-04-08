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    11:01 | 8 април | 2017
         от  ВарнаУтре
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    Българите смятат, че са по-здрави от европейците
    11:01 | 8 април | 2017
         от  ВарнаУтре
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    Като болни у нас се определят едва 8%


    77,8% от българите на възраст между 25 и 64 години определят като добро или много добро своето здравословно състояние. Това сочат последните данни на Евростат за 2015 година, цитирани от investor.bg. Само 8,1% смятат, че здравето им е в лошо или много лошо състояние.

    Като цяло 73,3% от гражданите на страни от ЕС се чувстват в добро или много добро здравословно състояние. 7% го определят като лошо или много лошо.

    Основно влияние за това как хората определят своето здравословно състояние изглежда оказва образованието. 61% от нискообразованите европейци на възраст между 25 и 64 години се определят в добро или много добро състояние. Същото се отнася до 85% от високообразованите европейци.

    Най-здравите европейци, според собствената им оценка, живеят в Кипър и Гърция – съответно 85% и 84,7%. Следват Ирландия (84,2%) и Швеция (83,4%).

    Като лошо или много лошо най-често описват своето здраве гражданите на Хърватия (12,6%), Унгария и Португалия (по 11%).

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