Секретни документи за Холокоста пренаписват историята

ООН за първи път публикува хиляди страници с данни за военни престъпления

Хиляди секретни документи на ООН за Холокоста ще бъдат публикувани тази седмица. Те са част от архива на Комисията на ООН за военни престъпления, който е бил засекретен през 40-те години на миналия век.

Според изследователи, които са се запознали с документите, новите факти ще “променят историята”. Предполага се, че едно от разкритията ще бъде, че съюзническите сили са знаели за лагерите на смъртта на нацистите 2 години по-рано, отколкото се предполагаше, пише “Гардиън”, цитиран от news.bg.

Документите са изнесени тайно от Източна Европа. Недостъпният до момента архив на Комисията на ООН за военни престъпления, датиращ от 1943 г., вече е част от фонда на библиотека “Винер” в Лондон с каталог, който позволява търсене на информация онлайн.

Документите разкриват първите призиви от нападнати държави като Полша и Китай за преследване на военнопрестъпниците, т.е. още преди Великобритания, САЩ и Русия да организират Нюрнбергските процеси.

Архивът е засекретен в края на 40-те години на XX век. През същия период много осъдени нацисти са освободени предсрочно, след като антикомунистът и сенатор от САЩ Джоузеф Маккарти лобира за прекратяване на съдебните процеси срещу военнопрестъпници. Достъпът до огромното количество доказателства и обвинителни актове съвпада с публикуването на книгата Human Rights After Hitler: The Lost History of Prosecuting Axis War Crimes на Дан Плеш – изследовател, който е работил върху документите в продължение на десетилетие. В документите са събрани доказателства малко след основаването на ООН през януари 1942 г. (Декларацията на обединените нации, б.р.). Те показват, че изнасилванията и принудителната проституция са разглеждани като военни престъпления в трибунали в различни райони по света – от Гърция и Полша до Филипините в края на 40-те г. на миналия век, въпреки че се предполагаше, че това е нова правна иновация след конфликта на Балканите през 90-те години.

Полското правителство в изгнание е събрало документи с подробно описание на концентрационни лагери като Треблинка и Аушвиц, където милиони евреи са избити. Архивът е около 1 TB. До тази седмица само изследователи, получили разрешението на правителството и на генералния секретар на ООН, можеха да четат архива, но без да им се позволява да си водят бележки или да правят копия. Плеш е успял да убеди дипломати, включително бившия посланик на САЩ в ООН Саманта Пауър, за да получи достъп до секретния материал. “Това е огромен ресурс за борба с отричането на Холокост”, изтъкна Плеш. Германските национални власти никога не са получили достъп до архива от съюзниците след войната. Всичко това никога не е излагано публично, добави той.