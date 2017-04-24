Студентите от Медицинския комплексни шампиони по плуване

Боцарис, Градева, Желязкова, Кирчева и Райчев най-бързи на щафета 5 по 50 м. свободен стил

Студентите от Медицинския университет станаха комплексни победители в провелия се турнир по плуване на басейн “Юлиян Русев” в комплекс “Приморски” тази събота. В състезанието взеха участие над 70 студенти от варненските университети. Основната конкуренция в този спорт беше между Медицинския Университети и ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

Индивидуално класиране по дисциплини:

50 м. Бътерфлай жени

3 Серафима Долган ТУ 0,45,29

2 Васелики Канелопулу ВВМУ

1. Антония Стоянова МУ 0,33,10 с рекорд на турнира в дисциплината

50 м. Бътерфлай мъже

3 Христофорос Боцарис МУ

2 Александър Пенев ВУМ

1 Мартин Вълев ТУ 0,27,32

50 м. Гръб жени

3.Теодора Ставрева ВВМУ

2.Нора Пендов МУ

1.Анне Райхелт МУ 0,36,04

50 м. Гръб мъже

3 Павел Георгиев ИУ

2 Димитър Димитров МУ

1 Максим Димитров ВВМУ 0,28,92 рекорд ма Универсиадата в дисциплината

50 м. Брус жени

3 Йонна Градева ИУ

2 Нора Пендов МУ

1 Неле Рудолф МУ 0,41,64

50 м. Бруст мъже

3 Кристиян Райчев ИУ

2 Данаил Маринов ВВМУ

1 Теодор Вощинаров ТУ 0,31,13

50 м. Св. стил жени

3 Васелики Канелопулу ВВМУ

2 Анне Райхелт МУ

1 Антония Стоянова МУ 0,31,73

50 м. Св. стил мъже

3 Цветан Русев ТУ

2 Александър Богунов МУ

1 Мартин Вълев ТУ 0,25,07

Класиране щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени

3. Икономически Университет – Варна в състав Георгиев, Градева, Желязков, Кирчева, Райчев

2.ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Димитров, Канелопулу, Иванов, Ставрева, Маринов

1. Медицински Университет – Боцарис, Градева, Желязкова, Кирчева, Райчев

Крайно комплексно класиране в спорта плуване:

1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 565 т.

2. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ 374 т.

3. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 270 т.

4. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 261 т.

5. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 54 т.

6. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 20 т.