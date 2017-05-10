“Мерцедес” помете 10-годишно момче с колело на пешеходна пътека

Детето е с контузия на ляво рамо, оказана му е медицинска помощ в болница

Вчера следобед, около 15:30 ч., на кръстовището на бул. “Вл. Варненчик” с ул. “Отец Паисий” 48-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ при десен завой отнема предимство и блъска пресичащ по пешеходната пътека велосипедист – 10-годишно момче.

Вследствие на ПТП-то детето получава контузия на ляво рамо, оказана му е медицинска помощ в болница и е освободено за домашно лечение.