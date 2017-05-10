15:22 | 10 май | 2017
12:10 | 10 май | 2017
“Мерцедес” помете 10-годишно момче с колело на пешеходна пътека
Детето е с контузия на ляво рамо, оказана му е медицинска помощ в болница
Вчера следобед, около 15:30 ч., на кръстовището на бул. “Вл. Варненчик” с ул. “Отец Паисий” 48-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ при десен завой отнема предимство и блъска пресичащ по пешеходната пътека велосипедист – 10-годишно момче.
Вследствие на ПТП-то детето получава контузия на ляво рамо, оказана му е медицинска помощ в болница и е освободено за домашно лечение.
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