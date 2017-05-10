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    12:10 | 10 май | 2017
         от  ВарнаУтре
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    “Мерцедес” помете 10-годишно момче с колело на пешеходна пътека
    12:10 | 10 май | 2017
         от  ВарнаУтре
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    Катастрофа колело
    снимката е илюстративна

    Детето е с контузия на ляво рамо, оказана му е медицинска помощ в болница

    Вчера следобед, около 15:30 ч., на кръстовището на бул. “Вл. Варненчик” с ул. “Отец Паисий” 48-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ при десен завой отнема предимство и блъска пресичащ по пешеходната пътека велосипедист – 10-годишно момче.

    Вследствие на ПТП-то детето получава контузия на ляво рамо, оказана му е медицинска помощ в болница и е освободено за домашно лечение.

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