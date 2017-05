Американците изкараха ударната ядрена сила от базата

Ударна група на военноморските сили на САЩ, начело с атомния самолетоносач „Роналд Рейгън” (Ronald Reagan), получи в понеделник заповед да излезе в открито море от военноморската база „Йокосука” край Токио. Това съобщи агенция Киодо (Kyodo) като се позова на японските власти.

Не се посочва маршрутът на движение, нито евентуалните цели. В състава на групата, освен самолетоносача, влиза най-малко един ракетен крайцер и не по-малко от два разрушителя. Обикновено съединението се съпровожда от стратегическа атомна подводница.

Според Киодо, придвижването на групата може да е свързано с нарастването на напрежението около Северна Корея, откъдето вчера успешно бе изстреляна нова балистична ракета със среден обсег, която падна в зоната на Японско море.

В момента край Корейския полуостров вече се намира ударна група на ВМС на САЩ начело с атомния самолетоносач „Карл Винсън” (Carl Vinson). В нея са включени ракетен крайцер и два ракетни разрушителя. В района е регистрирано присъствието и на няколко американски подводници.

През ноември миналата година самолетоносачът „Роналд Рейгън” премина технически преглед в „Йокосука” и досега извършваше само кратки изпитателни плавания край Япония.

Междувременно Корейската централна информационна агенция (KCNA) съобщи, че лидерът на КНДР Ким Чен Ун е дал указание на учените и инженерите в ракетния сектор „да се готвят нови изпитания”.

Той е казал това след изстрелването на 14 май на балистична ракета със среден обсег „Хвансон” 12 от нов тип, която прелетя 787 км и падна в Японско море.

Необходимо е „да се създават нови, по-точни и разнообразни ядрени устройства и ударни средства, както и да се подготвят нови опити, които ще продължават дотогава, докато САЩ и техните васали не направят правилния избор”, е посочил Ким.

Той е подчертал, че Пхенян „е готов да отговори, ако САЩ се осмелят да извършат военна провокация срещу Народната република”.

Rodong Sinmun has just released 30 images of Sunday’s #NorthKorea Hwasong-12 missile launch. 1/n pic.twitter.com/4vSSAFht12

— Ankit Panda (@nktpnd) 15 май 2017 г.