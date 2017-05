Варна влиза в световно турне на Smokie

Билети за концертите могат да се намерят на касите на ДКС и онлайн на Ticketpro.bg

През 2017-та Smokie включват за първи път Варна в световното си турне. Концертът в морската столица ще се проведе на 7-ми декември в Двореца на културата и спорта, а продажбата на билети стартира от днес. Само от 15-ти май до 25-ти май могат да бъдат закупени промо билети по 30лв. от всички ценови категории. Редовните цени на билетите са от 40 до 80лв.

Smokie държат първите места в топ чарт класациите цели четири десетилетия с хитове като “Living Next Door to Alice”, “Lay Back in the Arms of Someone”, “If You Think You Know How To Love Me”, “Don’t Play Your Rock’n’Roll to Me”, “Oh Carol” и други. През 2003-та издават компилацията “The Ultimate Greatest Hits Collection” и взимат златна и платинена награда за албум в Европа.

