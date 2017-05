Две жени и дете паднаха от виенско колело в САЩ

Две жени и дете пострадаха при падане от виенско колело на фестивал в американския град Порт Таунсенд, щата Вашингтон, съобщават БГНЕС и ТАСС.

#ferriswheel accident sends 3 to hospital. Bucket flipped ejecting all three inside mid-ride #rhodyfestival #porttownsend #Q13FOX pic.twitter.com/e3CDAWKMPR

Една от кабинките се обърнала и от нея от около 9 метра височина паднали две жени – на 70 и 40 години и 6-годишно дете.

Пострадалите са откарани с хеликоптер в болница в Сиатъл. Причина за инцидента е неизправност на кабинката.

#BREAKING: Several people injured after falling from ferris wheel at Port Townsend Rhododendron Festival pic.twitter.com/XXlUJC7BuA

— KOMO News (@komonews) 19 май 2017 г.