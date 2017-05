Обявиха втората група певци, които ще бъдат част от MTV Presents Varna Beach

МTV официално обяви втората вълна от изпълнители, които ще бъдат част от най-мащабното музикално събитие на живо в България. MTV Presents Varna Beach е първият международен фестивал от такъв мащаб, който ще се проведе в България. В него участие ще вземат селекция от страхотни международни изпълнители. Фестивалът ще се проведе на 15 юли на варненския плаж. Той ще бъде записан и излъчен по телевизията в целия свят, като по този начин ще постави Варна на световната музикална карта. Дизайнът на над 80-метровата сцена е вече готов и екипът на MTV работи усилено във Варна, за да създаде тази невероятна продукция

Следващите артисти, които ще бъдат анонсирани са:

Джонас Блу (Jonas Blue) е изпълнител с три платинени сингъла и многобройни мега хитове, класирани на върха на музикалните класации. Той със сигурност ще взриви публиката на MTV Presents Varna Beach. Британецът създава модерното звучене на лятото и хитовете му Fast Car, Perfect Strangers и By Your Side са световните летни саундтракове. Това е първото посещение на Джонас Блу в България и той наистина ще направи страхотно шоу. Джонас споделя, че е изключително развълнуван, че ще посети страната ни за първи път. Ето какво записа лично той за българската публика https://www.vbox7.com/play:ae3524184f.

За първи път Редфу (Redfoo), един от членовете на LMFAO, ще пее на живо в България! Редфу е награждаван рапър от Америка, текстописец и актьор, тотална световна сензация! Той записа някои от най-успешните хитове в класациите за всички времена, сред които Party Rock Anthem, който се изкачи на върха на световните класации и има над 1.2 млрд. гледания в YouTube. Изпълненията на Редфу са винаги впечатляващи, ангажиращи публиката и много забавни. Други негови супер хитове са Sexy and I Know It и Let’s Get Ridiculous. Редфу ще направи страхотно шоу на варнеския плаж на Варна, невиждано досега!

„Развълнувани сме да съобщим, че Джонас Блу и Редфу ще се присъединят към страхотната група изпълнители в MTV Presents Varna Beach, на 15 юли. Международните артисти са наистина топ изпълнители и към момента можем да потвърдим участието на Стийв Аоки, Горгон Сити, Тайни Темпа, Джонас Блу, Редфу и Rewire & Varski, които ще бъдат подкрепени от Pavell и Venci Venc’ и Поли Генова. Вече съм виждал финалния дизайн на сцената и тя е огромна! Нищо такова не е правено досега в България. Живото събитие ще бъде записано и излъчено по телевизията по целия свят, което го прави специално и важно за България. Седем седмици до шоуто и вече хиляди билети са продадени. Затова силно приканваме почитателите да запазят своя билет сега и да се възползват от промоционалните цени. Още международни звезди ще бъдат съобщени скоро, но най-добре подсигурете билетите преди това. Можете да закупите билети офлайн и онлайн, като всички подробности, можете да намерите на http://www.mtvvarna.bg/tickets-bg”, каза Робърт Куърк, президент на ROQU.

Българският дует Pavell & Venci Venc’ също потвърди участието си заедно с международните артисти в MTV Presents Varna Beach. Уникалното им звучене направи топ хитове песни като „Единствената“ ft. Моисей, “SeTaaBrat”, “Vdigam LEVEL”, „Момичето от квартала“, „Любов“ с Михаела Филева и мн. други. Това страхотно дуо и Поли Генова ще подкрепят международните артисти на 15 юли. „MTV Presents Varna Beach се провежда за първи път и за нас е чест да бъдем сред българските изпълнители на такова мащабно събитие! Нямаме търпение да избухнем на сцената във Варна на 15 юли!“

Освен поредица от култови парчета, оглавили класациите, само за няколко години Pavell & Venci Venc’ записват в биографията си и наградите „Група на годината“ и „БГ Дуо на годината“, няколко национални турнета и стотици клубни изяви. Pavell & Venci Venc’ имат общо 9 номинации за предстоящите Годишни музикални награди на БГ Радио 2017 в категориите БГ Дуо/Трио, БГ Песен, БГ Текст, БГ Видеоклип и БГ Албум.

Стийв Аоки, Тайни Темпа, Горгон Сити, Джонас Блу, Редфу и Rewire & Varski, Pavell и Venci Venc’ и Поли Генова са потвърдилите изпълнители, които ще участват на MTV Presents Varna Beach на 15 юли във Варна.