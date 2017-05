Фестивал на Модата и красотата край Варна

Приходите от благотворителната томбола и търга на дизайнерски тоалети ще бъдат дарени в подкрепа на детско-юношеската школа на баскетболен клуб „Черно море Тича“ във Варна

Фестивалът на Модата и красотата e един от най-големите и престижни модни форуми в България, с който се дава възможност на различни модни марки да представят своите колекции пред специално подбрана аудитория. Организатор на събитието за десета поредна година е модна агенция VIP FASHION GROUP.

Домакин на Фестивала ще бъде комплекс Интернационал, където лятната градина на SKYFALL ще добие вид на най-престижните европейски модни подиуми, а в двете поредни вечери ценителите на модата и красотата ще се насладят на последните колекции на модните къщи – VETEIDA и BANDEROL, както и на марките – PURPLE 17, АР КЕ, WOLF WALLEY, DONITA’S, ANGEL WINGS, БУЛТЕКС 99 и BE UNIQUE, серия бутикови обувки – SARA PEN , уникални часовници с марка REACTION, официални рокли на БУТИК ТИАНДА, булчински рокли на СВАТБЕН ЦЕНТЪР, както и дизайнерските колекции на ALEGRA, ANABEL, ВЕРСАЙ, ХРИСТО ЧУЧЕВ ДИЗАЙН и BRIDAL HOUSE.

Акцента на събитието ще бъде благотворителна томбола и търг на дизайнерски тоалети, приходите от които ще бъдат дарени в подкрепа на детско-юношеската школа към Баскетболен клуб „Черно море Тича“ във Варна. Целта е да се съберат средства за реновиране на спортната зала, където тренират бъдещите звезди на България.

Водещ на модния форум по традиция ще бъде популярният актьор Симеон Лютаков, а лице – носителката на титлата МИС БЪЛГАРИЯ 2016 – Габриела Кирова.

В събитието ще вземе участие и очарователната Ива Атанасова – BEST MODEL OF THE WORLD 2011г., както и най-добрите модели на морската ни столица.

„Фестивала на МОДАТА и КРАСОТАТА“ 2017, ще се осъществи с подкрепата на MALL VARNA, ИНТЕРКОМ ГРУП, АЛКАЛНА ВОДА ADVA, САЛОНИ NUSHI, както и любезното домакинство на ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

Официални медийни партньори на събитието – списанията Булка и Текстил и сайтовете: www.fashion.bg, www.moda.bg, www.hilife.bg,www.fashionsense.bg, www.moreto.net, www.varnautre.bg,www.novavarna.net, www.lifestyle.bg, www.yep.bg, www.photogroup.bg, novinite.eu, secret.bg и др.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КУВЕРТИ : тел. 0899/900956