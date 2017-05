Музика на живо на сцената на “Варненско лято”

Престижният форум кани на концерти, опера, кино, театър и танц с музика на живо

Разнообразната програма на 25-ото юбилейно издание на Международния театрален фестивал „Варненско лято“, което ще се проведе между 1 и 11 юни в град Варна, включва тази година голяма палитра на взаимодействие между театър и музика в най-различни сценични форми.

Отриващият спектакъл от Китай „Ужасената душа: Макбет“ (1 юни, 19:30 ч. Драматичен театър, Основна сцена), част от международната селекция, представя високата традиция на т.нар. пекинска опера с над двувековна история. Пекинската опера е китайски традиционен театрален жанр, който съчетава драматично действие, музика и движение. Тя се смята за едно от основните културни богатства на Китай, а през 2010 г. ЮНЕСКО я обявява и за световно културно наследство. „Ужасената душа“ разказва китайски вариант на трагедията на Уилям Шекспир „Макбет“ с изпълнявани на живо арии и мелодии, които предават най-добрите традиции на китайската музика, а ярката хореография съчетава виртуозни акробатични номера с техники от китайските бойни изкуства. Спектакълът е носител на наградата за най-добро представление в Китай. Той гостува с подкрепата на Посолството на НР Китай в България.

На 4 юни от 19 ч. на Сцена „Филиал“ международната селекция продължава с унгарския спектакъл „Дневникът на един луд“ с режисьор едно от най-актуалните в момента имена на европейската сцена – Виктор Бодо, носител на Европейската театрална награда „Нови театрални реалности“ за 2016 г. Под кожата на чиновника Попришчин навлиза един от водещите актьори в Унгария Тамаш Керестеш. Той е и художник на сценографията и автор на необикновената музикална среда. Керестеш миксира на живо най-различни звуци, шумове и гласове, повеждайки зрителя в изкривеното съзнание на своя герой. Продукцията гостува с подкрепата на Унгарския културен институт към Посолството на Унгария в София.

Отново на 4 юни, но от 17:30 ч. на сцената на Кукления театър фестивалната публика ще може да види неподражаемия концерт-пърформанс на Иво Димчев “Songs from my Shows”. След като с него световноизвестният пърформър обиколи Европа и САЩ, сега той го представя в рамките на програмата „Шоукейс“. “Songs from my Shows” събира над 15 песни от свои спектакли на Иво Димчев, които той представя като самостоятелни музикални творби в характерния за него стил, в който всичко е възможно.

Една изключително оригинална сценична форма намира място в международната фестивална селекция – театралният и филмов концерт „Кино на живо“. Той е създаден от американския документален кино режисьор Сам Грийн, който има номинация за „Оскар“ зад гърба си, и от аниматора Брент Грийн. На фона на музика на живо те прожектират кадри от свои филми и разказват историите зад тях – за дълголетниците на Америка, за това какво е записвал тайно великият Луис Армстронг и др. „Кино на живо“ може да се види на 6 юни от 21 ч. на Сцена „Филиал“ на Драматичния театър. Продукцията гостува с подкрепата на Програма за българо-американски обмен в областта на сценичните изкуства на Фондация „Америка за България“ и Фондация „Арт Офис“.

Международният театрален фестивал „Варненско лято“ ще представи съвместно с Музикалния фестивал „Варненско лято“ спектакъла „Desplante“ с новата звезда на съвременното фламенко – Едуардо Гереро от Испания ( 8 юни, 20:30 ч., зала 1 на Фестивалния и конгресен център). Той е придружен на сцената от безупречния глас на Емилио Флоридо и красивото звучене на китарата на Хавиер Ибанес, които създават истинска наслада за сетивата. Спектакълът печели първа награда на най-престижния фестивал за фламенко „Минас де ла Унион“ в Мурсия, Испания и награда на публиката на Festival de Jerez 2017. Продукцията гостува с подкрепата на Посолството на Испания в София и на Институт Сервантес – София.

И още един атрактивен театрално-музикален жанр е част от основната селекция на юбилейното фестивално издание. Това е бродуейският куклен мюзикъл за възрастни „Авеню Q” (11 юни, 18:30 ч., Драматичен театър, Сцена „Филиал“), продукция на Столичния куклен театър. Отличен с три награди „Тони“, той се пренася за първи път на българска сцена с помощта на опитния в жанра американски режисьор Уест Хайлър, поставял за знаменития „Цирк дьо Солей“. Резултатът е успешна симбиоза с българския екип със специалното участие на Рафи Бохосян. Всички песни са с акомпанимент на живо в изпълнение на пианиста Ангел Николов.

Финал на официалната фестивална програма ще сложат близките приятели на форума Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ на 11 юни от 21:30 ч. в Археологическия музей с песни от последния албум на групата: „10 ½”.

За втора поредна година Международният театрален фестивал съвместно с Музикалния фестивал „Варненско лято“ ще представят инициативата Метрополитън опера на живо от Ню Йорк на 12 юни от 19 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център. Този път сателитната прожекция от световната оперна сцена ще бъде на „Травиата“ от Джузепе Верди с участието на българската прима Соня Йончева. Метрополитън опера на живо се представя с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Международният театрален фестивал „Варненско лято“ 2017 се организира от Фондация „Виа Фест“ със сътрудничеството на Министерството на културата, Община Варна и Българска асоциация за театър. Реализира се в партньорство с Фондация „Арт Офис“, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и на Обединена българска банка. Медийни партньори на фестивала са Българската национална телевизия, Радио Варна – БНР, Телевизия и в-к „Черно море“, Дарик Радио – Варна, Литературен вестник, Народно дело, Petel.bg, Градското списание, formalno.com, въпреки.com, Портал „Култура“ и ОРКА – студио – Варна.