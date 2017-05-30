Разтрогнал с Черно море, излиза титуляр срещу Левски

Жоро Илиев аут за двубоя със сините

Филип Хлупик ще изиграе последния си мач със зелено-бялата фланелка срещу Левски, въпреки че от клуба съобщиха официално, че той е разтрогнал договора си с “моряците”.

Чешкият халф изненадващо попадна в групата и отпътува с отбора за София, където утре ще играе срещу Левски.

Аут за двубоя, освен всички останали 7 играчи, за които стана ясно че напускат отбора са Жоро Илиев и Стефан Станчев. Георги Иванов взе със себе си 17 футболисти, а от опитните са Емил Михайлов, Иван Коконов, Александър Цветков, Борислав Балджийски и Марек Кузма.

Групата: Емил Михайлов, Иван Дюлгеров, Ондрей Сукуп, Мартин Костадинов, Емил Янчев, Александър Цветков, Илиан Илиев, Иван Коконов, Мартин Минчев, Николай Минков, Валентин Йосков, Марек Кузма, Борислав Балджийски, Алекс Михайлов, Ертан Томбак и Румен Касабов