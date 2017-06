Шест жертви на снощните терористични атаки в Лондон

Шест са жертвите на снощните терористични атаки в центъра на Лондон, сред които са и тримата нападатели, застреляни от полицията, съобщи BBC, позовавайки се на Скотланд Ярд.

A taxi dashcam captures the scene moments after the London attack https://t.co/9BTXSIr3TP pic.twitter.com/usSmH2Bz8D

— BBC News (UK) (@BBCNews) 4 юни 2017 г.