Черно море срещу Нефтохимик на 1/8-финалите на държавното

“Моряците” са домакини в първия мач

Отборът на Черно море ще играе с Нефтохимик в 1/8-финалите на държавното първенство за родени 2002 година. Това определи тегленият днес жребий. Първият двубой с “шейховете” е в четвъртък (8 юни) от 18 часа на стадион “Корабостроител” във Варна, а реваншът в Българово е в неделя (11 юни) по същото време. При равенство в общия резултат от двата мача, 1/4 финалистът ще бъде определен след изпълнение на дузпи.

Треньорът в тази възраст от Детско юношеската школа на Черно море Николай Кънчев определи жребия като благоприятен. “Искахме да стартираме тази фаза от първенството с по-лесен противник. Засега мисля, че жребият бе благосклонен, но дали е така, ще стане ясно след двата мача”, каза Кънчев пред клубния сайт на Черно море като припомни, че през зимата двата тима са играли контрола, в която варненци са излезли крайни победители с добър резултат.

Ето и всички срещи от 1/8-финали:

Първи мачове – 08.06.2017 г. (четвъртък), 18 часа

Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив), “Коматево”

Славия – Берое (Стара Загора), ст. “Славия”

10:30 Черноморец (Бургас) – Левски-Раковски, ст. “Черноморец”, терен 1

Етър (Велико Търново) – Локомотив (Горна Оряховица), ст. “Ивайло”

Левски (София) – Дунав (Русе), ст. “Георги Аспарухов”

Ботев (Враца) – ЦСКА-София, ст. “Христо Ботев”

10:30 Лудогорец – Локомотив (София), “Гнездо на орли”

Черно море – Нефтохимик, ст. “Корабостроител”

Реванши – 11.06.2017 г. (неделя), 18 часа:

Локомотив (Пловдив) – Ботев, “Лаута”

Берое – Славия, спортна база Берое

10:30 Левски-Раковски – Черноморец, ст. “Раковски”

Локомотив (Горна Оряховица) – Етър

10:30 Дунав (Русе) – Левски

ЦСКА-София – Ботев (Враца), Панчарево

10:30 Локомотив (София) – Лудогорец, ст. “Локомотив”

Нефтохимик – Черно море, Българово