Промени в Детско-юношеската школа на Черно море

Вижте отборите и съответните треньори набор по набор
От новия сезон ще има размествания на треньорите, водещи някои от отборите в Детско-юношеската школа на Черно море.
Ето всички отбори и съответните треньори набор по набор:
Черно море U19 (2000/1999г.) – Николай Кънчев 2000/1999 г.
Черно море U17 (2001 г.) – Мартин Христов/Тодор Каменов
Черно море, родени 2002 г. – Тодор Каменов
Черно море, 2003 г. – Иван Николов
Черно море, родени 2004 г. – Станислав Стоянов
Черно море, родени 2005 – Георги Попов
Черно море, родени 2006 г. – Калоян Георгиев
Черно море, родени 2007 г. – Тодор Марев
Черно море, родени 2008 г. – Страхил Байчев
Черно море, родени 2009 г. – Мирослав Мирчев
Черно море, родени 2010 г. – Енчо Енчев
Директор на Детско-юношеската школа – Емануел Луканов
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