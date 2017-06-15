  • bulgariautre.bg | sofiautre.bg | plovdivutre.bg | burgasutre.bg | plevenutre.bg | dobrichutre.bg | blagoevgradutre.bg | starazagorautre.bg | velikotarnovoutre.bg | ruseutre.bg | sportonline.bg
    • Obshtina Varna
    21°
    ниска облачност
    Влажност: 68%
    Вятър: 4m/s SE
    16:22 | 15 юни | 2017
         от  Ивайло Борисов
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Промени в Детско-юношеската школа на Черно море
    16:22 | 15 юни | 2017
         от  Ивайло Борисов
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Емо Луканов
    Снимка: Емо Луканов

    Вижте отборите и съответните треньори набор по набор

    От новия сезон ще има размествания на треньорите, водещи някои от отборите в Детско-юношеската школа на Черно море.

    Ето всички отбори и съответните треньори набор по набор:
    Черно море U19 (2000/1999г.) – Николай Кънчев 2000/1999 г.
    Черно море U17 (2001 г.) – Мартин Христов/Тодор Каменов
    Черно море, родени 2002 г. – Тодор Каменов
    Черно море, 2003 г. – Иван Николов
    Черно море, родени 2004 г. – Станислав Стоянов
    Черно море, родени 2005 – Георги Попов
    Черно море, родени 2006 г. – Калоян Георгиев
    Черно море, родени 2007 г. – Тодор Марев
    Черно море, родени 2008 г. – Страхил Байчев
    Черно море, родени 2009 г. – Мирослав Мирчев
    Черно море, родени 2010 г. – Енчо Енчев
    Директор на Детско-юношеската школа – Емануел Луканов

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    Реклама

    Специални пакети за варненски фирми

    За Varnautre.bg

    Кой прави сайта

    ВарнаУтре.бг РЕСТАРТ