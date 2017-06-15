Промени в Детско-юношеската школа на Черно море

Вижте отборите и съответните треньори набор по набор

От новия сезон ще има размествания на треньорите, водещи някои от отборите в Детско-юношеската школа на Черно море.

Ето всички отбори и съответните треньори набор по набор:

Черно море U19 (2000/1999г.) – Николай Кънчев 2000/1999 г.

Черно море U17 (2001 г.) – Мартин Христов/Тодор Каменов

Черно море, родени 2002 г. – Тодор Каменов

Черно море, 2003 г. – Иван Николов

Черно море, родени 2004 г. – Станислав Стоянов

Черно море, родени 2005 – Георги Попов

Черно море, родени 2006 г. – Калоян Георгиев

Черно море, родени 2007 г. – Тодор Марев

Черно море, родени 2008 г. – Страхил Байчев

Черно море, родени 2009 г. – Мирослав Мирчев

Черно море, родени 2010 г. – Енчо Енчев

Директор на Детско-юношеската школа – Емануел Луканов