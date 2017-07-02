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    08:02 | 2 юли | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Наградиха призьорите от Аматьорска мини футболна лига Варна
    08:02 | 2 юли | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

    19691171_10159001659340192_760839050_n

    В продължение на 10 месеца 40 отбора с над 700 играча взеха участие в надпреварата (снимки)

    Завърши сезон 2016/17 в Аматьорска мини футболна лига Варна. В продължение на 10 месеца 40 отбора с над 700 играча взеха участие в надпреварата. На зрелищтна церемония бяха наградени 12 тима класирали се в челните места на 4-те първенства – Висша лига, А група, Б група и В група, както и бяха отличени най-добре представилите се играчи във всяка група с индивидуални призове и награди.

    Шампиона на най-силната група Висша лига ще представлява Варна в шампионския турнир на АМФЛ- КНК – купа носителите на купи, който традиционно се провежда есента и среща шампионите на всички градове, в които се играе АМФЛ.

    Ето и класиранията по групи и индивидуалните награди:

    ОТБОРИ
    Всиша лига
    1 Варна Булярд
    2 Порто Бонтур
    3 МФК Тича

    А група
    1 Gossip Bar
    2 Лудата банда
    3 Младост

    Б група
    1 Гранд Хотел Варна
    2 Old Angels
    3 The Unity

    В група
    1 Интернационал
    2 Devils
    3 Касталия

    Феърпелй
    В група – Новаците
    Б група – Метро
    А група – Лудогорец доброплодно
    Висша лига – All Stars

    Индивидуални награди по групи

    Висша лига
    Голмайстор Пламен Владимиров Варна-Булярд
    Защитник Петър Иванов Порто –Бонтур
    Варатар Иван Иванов Варна Булярд
    Нападател Иво Мирчев Фулмакс
    Асистент Пламен Владимиров Варна-Булярд
    Стрелец Радо Тодоров All Stars
    Полузащитник Мартин Богданов Порто-Бонтур
    Най-полезен Васил Боев Варна-Булярд
    А група
    Голмайстор Деян Давидов Gossip Bar
    Защитник Николай Димитров Лудогорец-Доброплодно
    Варатар Борис Димчев Gossip Bar
    Нападател Антон Петков Лудата Банда
    Асистент Людмил Каменов Gossip Bar
    Стрелец Кристиян Славов Младост
    Полузащитник Костадин Илчев Ацтека
    Най-полезен Людмил Каменов Gossip Bar

    Б група
    Голмайстор Стоян Кирилов Гранд Хотел Варна
    Защитник Ценко Цветков Old Angels
    Варатар Калоян Желязков The Unity
    Нападател Мартин Липчев Red Partners
    Асистент Тихомир Old Angels
    Стрелец Иван Тончев The Unity
    Полузащитник Костадин Илчев Мануел Тахмисян
    Най-полезен Денис Иванов Гранд Хотел Варна
    В група
    Голмайстор Димитър Недев Флотски Арсенал
    Защитник Ивайло Попов Касаталия
    Варатар Калоян Косев DevLabs
    Нападател Деян Сапунджиев Devils
    Асистент Гудолян Евген Интернационал
    Стрелец Димитър Петров Devils
    Полузащитник Джансел Хасан Интернационал
    Най-полезен Игор Белолипетский Therma Sport
    Голмайстор Деян Давидов Gossip Bar
    Защитник Николай Димитров Лудогорец-Доброплодно
    Варатар Борис Димчев Gossip Bar
    Нападател Антон Петков Лудата Банда
    Асистент Людмил Каменов Gossip Bar
    Стрелец Кристиян Славов Младост
    Полузащитник Костадин Илчев Ацтека
    Най-полезен Людмил Каменов Gossip Bar

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