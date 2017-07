Наградиха призьорите от Аматьорска мини футболна лига Варна

В продължение на 10 месеца 40 отбора с над 700 играча взеха участие в надпреварата (снимки)

Завърши сезон 2016/17 в Аматьорска мини футболна лига Варна. В продължение на 10 месеца 40 отбора с над 700 играча взеха участие в надпреварата. На зрелищтна церемония бяха наградени 12 тима класирали се в челните места на 4-те първенства – Висша лига, А група, Б група и В група, както и бяха отличени най-добре представилите се играчи във всяка група с индивидуални призове и награди.

Шампиона на най-силната група Висша лига ще представлява Варна в шампионския турнир на АМФЛ- КНК – купа носителите на купи, който традиционно се провежда есента и среща шампионите на всички градове, в които се играе АМФЛ.

Ето и класиранията по групи и индивидуалните награди:

ОТБОРИ

Всиша лига

1 Варна Булярд

2 Порто Бонтур

3 МФК Тича

А група

1 Gossip Bar

2 Лудата банда

3 Младост

Б група

1 Гранд Хотел Варна

2 Old Angels

3 The Unity

В група

1 Интернационал

2 Devils

3 Касталия

Феърпелй

В група – Новаците

Б група – Метро

А група – Лудогорец доброплодно

Висша лига – All Stars

Индивидуални награди по групи

Висша лига

Голмайстор Пламен Владимиров Варна-Булярд

Защитник Петър Иванов Порто –Бонтур

Варатар Иван Иванов Варна Булярд

Нападател Иво Мирчев Фулмакс

Асистент Пламен Владимиров Варна-Булярд

Стрелец Радо Тодоров All Stars

Полузащитник Мартин Богданов Порто-Бонтур

Най-полезен Васил Боев Варна-Булярд

А група

Голмайстор Деян Давидов Gossip Bar

Защитник Николай Димитров Лудогорец-Доброплодно

Варатар Борис Димчев Gossip Bar

Нападател Антон Петков Лудата Банда

Асистент Людмил Каменов Gossip Bar

Стрелец Кристиян Славов Младост

Полузащитник Костадин Илчев Ацтека

Най-полезен Людмил Каменов Gossip Bar

Б група

Голмайстор Стоян Кирилов Гранд Хотел Варна

Защитник Ценко Цветков Old Angels

Варатар Калоян Желязков The Unity

Нападател Мартин Липчев Red Partners

Асистент Тихомир Old Angels

Стрелец Иван Тончев The Unity

Полузащитник Костадин Илчев Мануел Тахмисян

Най-полезен Денис Иванов Гранд Хотел Варна

В група

Голмайстор Димитър Недев Флотски Арсенал

Защитник Ивайло Попов Касаталия

Варатар Калоян Косев DevLabs

Нападател Деян Сапунджиев Devils

Асистент Гудолян Евген Интернационал

Стрелец Димитър Петров Devils

Полузащитник Джансел Хасан Интернационал

Най-полезен Игор Белолипетский Therma Sport

