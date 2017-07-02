Наградиха призьорите от Аматьорска мини футболна лига Варна

В продължение на 10 месеца 40 отбора с над 700 играча взеха участие в надпреварата (снимки)
Завърши сезон 2016/17 в Аматьорска мини футболна лига Варна. В продължение на 10 месеца 40 отбора с над 700 играча взеха участие в надпреварата. На зрелищтна церемония бяха наградени 12 тима класирали се в челните места на 4-те първенства – Висша лига, А група, Б група и В група, както и бяха отличени най-добре представилите се играчи във всяка група с индивидуални призове и награди.
Шампиона на най-силната група Висша лига ще представлява Варна в шампионския турнир на АМФЛ- КНК – купа носителите на купи, който традиционно се провежда есента и среща шампионите на всички градове, в които се играе АМФЛ.
Ето и класиранията по групи и индивидуалните награди:
ОТБОРИ
Всиша лига
1 Варна Булярд
2 Порто Бонтур
3 МФК Тича
А група
1 Gossip Bar
2 Лудата банда
3 Младост
Б група
1 Гранд Хотел Варна
2 Old Angels
3 The Unity
В група
1 Интернационал
2 Devils
3 Касталия
Феърпелй
В група – Новаците
Б група – Метро
А група – Лудогорец доброплодно
Висша лига – All Stars
Индивидуални награди по групи
Висша лига
Голмайстор Пламен Владимиров Варна-Булярд
Защитник Петър Иванов Порто –Бонтур
Варатар Иван Иванов Варна Булярд
Нападател Иво Мирчев Фулмакс
Асистент Пламен Владимиров Варна-Булярд
Стрелец Радо Тодоров All Stars
Полузащитник Мартин Богданов Порто-Бонтур
Най-полезен Васил Боев Варна-Булярд
А група
Голмайстор Деян Давидов Gossip Bar
Защитник Николай Димитров Лудогорец-Доброплодно
Варатар Борис Димчев Gossip Bar
Нападател Антон Петков Лудата Банда
Асистент Людмил Каменов Gossip Bar
Стрелец Кристиян Славов Младост
Полузащитник Костадин Илчев Ацтека
Най-полезен Людмил Каменов Gossip Bar
Б група
Голмайстор Стоян Кирилов Гранд Хотел Варна
Защитник Ценко Цветков Old Angels
Варатар Калоян Желязков The Unity
Нападател Мартин Липчев Red Partners
Асистент Тихомир Old Angels
Стрелец Иван Тончев The Unity
Полузащитник Костадин Илчев Мануел Тахмисян
Най-полезен Денис Иванов Гранд Хотел Варна
В група
Голмайстор Димитър Недев Флотски Арсенал
Защитник Ивайло Попов Касаталия
Варатар Калоян Косев DevLabs
Нападател Деян Сапунджиев Devils
Асистент Гудолян Евген Интернационал
Стрелец Димитър Петров Devils
Полузащитник Джансел Хасан Интернационал
Най-полезен Игор Белолипетский Therma Sport
Голмайстор Деян Давидов Gossip Bar
Защитник Николай Димитров Лудогорец-Доброплодно
Варатар Борис Димчев Gossip Bar
Нападател Антон Петков Лудата Банда
Асистент Людмил Каменов Gossip Bar
Стрелец Кристиян Славов Младост
Полузащитник Костадин Илчев Ацтека
Най-полезен Людмил Каменов Gossip Bar
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