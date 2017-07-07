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    07:24 | 7 юли | 2017
         от  ВарнаУтре
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    Радарите на КАТ във Варна в петък, 7 юли
    07:24 | 7 юли | 2017
         от  ВарнаУтре
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    пътна полиция

    Вижте точките за контрол на скоростта с мобилните системи на Пътна полиция в четвъртък

    Радарите на КАТ на 7-и и в нощта срещу 8 юли ще следят за превишена скорост във Варна и областта. Точките за контрол на скоростта с мобилните системи на Пътна полиция са следните:

    09:10-10:00 гр.Варна Южен пътен възел /вход/
    11:00-11:40 гр.Варна до автомивка AMG посока кв.Аспарухово
    14:00-14:40 гр.Варна Южен пътен възел /вход/
    15:50-16:30 гр.Варна до автомивка AMG посока кв.Аспарухово
    19:50ч.-21:20ч. бул.”Княз Борис І”- спирка “ДКС” изход
    21:40ч.-23:10ч. бул.”Княз Борис І”- спирка “ДКС” вход
    23:40ч.-01:00ч. бул.”Княз Борис І”- „Делфинариум”-изход
    01:30ч.-02:10ч. бул.”Княз Борис І”- спирка “ДКС” вход

    Извън Варна:
    17.00-18.00 път ІІІ-904 с.Бозвелийско-център посока Старо Оряхово
    07:50ч.-08:50ч. Аспарухов мост – северен пътен възел
    09.00-10.00 А-2,пътен възел Ветрино,посока Шумен
    09:30ч.-11:00ч. Път І-9 гр.Бяла Автомивка
    11.00-12.00 А-2,пътен възел Ветрино,посока Варна
    11:30ч.-13:00ч. Път І-9 с.Рудник след р-нт Джексън
    13:30ч.-14:30ч. Път І-9 км. 129+500 (с. Горен Близнак)
    17.00-18.00 път ІІІ-904 с.Бозвелийско-център посока Старо Оряхово

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