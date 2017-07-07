Радарите на КАТ във Варна в петък, 7 юли

Вижте точките за контрол на скоростта с мобилните системи на Пътна полиция в четвъртък

Радарите на КАТ на 7-и и в нощта срещу 8 юли ще следят за превишена скорост във Варна и областта. Точките за контрол на скоростта с мобилните системи на Пътна полиция са следните:

09:10-10:00 гр.Варна Южен пътен възел /вход/

11:00-11:40 гр.Варна до автомивка AMG посока кв.Аспарухово

14:00-14:40 гр.Варна Южен пътен възел /вход/

15:50-16:30 гр.Варна до автомивка AMG посока кв.Аспарухово

19:50ч.-21:20ч. бул.”Княз Борис І”- спирка “ДКС” изход

21:40ч.-23:10ч. бул.”Княз Борис І”- спирка “ДКС” вход

23:40ч.-01:00ч. бул.”Княз Борис І”- „Делфинариум”-изход

01:30ч.-02:10ч. бул.”Княз Борис І”- спирка “ДКС” вход

Извън Варна:

17.00-18.00 път ІІІ-904 с.Бозвелийско-център посока Старо Оряхово

07:50ч.-08:50ч. Аспарухов мост – северен пътен възел

09.00-10.00 А-2,пътен възел Ветрино,посока Шумен

09:30ч.-11:00ч. Път І-9 гр.Бяла Автомивка

11.00-12.00 А-2,пътен възел Ветрино,посока Варна

11:30ч.-13:00ч. Път І-9 с.Рудник след р-нт Джексън

13:30ч.-14:30ч. Път І-9 км. 129+500 (с. Горен Близнак)

17.00-18.00 път ІІІ-904 с.Бозвелийско-център посока Старо Оряхово