Започва държавно първенство по синхронно плуване във Варна

Участниците ще се състезават в шест полудни

Държавното лично отборно първенство по синхронно плуване ще се проведе от 27-ми до 30-ти юли в плувен комплекс “Приморски”, басейн “Ал Алексиев”. Участниците ще се състезават в шест полудни. Официалното закриване и награждаване на победителите в отделните дисциплини, отборното класиране и връчването на купа „България“ на комплексния победител ще бъде в 11,30ч. на 30-ти юли.

Програма:

Първи полуден/ четвъртък сл. обед/-16.30 ч.

16.30- 18 ч. Фигури – деца

18.15- 19.05 ч. Соло – девойки младша възраст

19.15- 19.35ч. Техническа програма –соло жени

Втори полуден/петък сутрин/- 9.30 ч.

1.9.30 – 11.00 ч. Фигури – девойки старша възраст

2. 11.15 – 12.15 ч. Соло – деца

3. 12.25- 12.50 ч. Техническа програма дует- жени

Трети полуден/ петък сл. Обед/-16.30 ч.

1.16.30 – 18.30 ч. Фигури – девойки младша възраст

2. 18.40- 19.05 ч. Комбинирана програма – деца

3.19.10 – 19.40 ч. Соло – жени

4. 19.45 – 20.15 ч. Комбинирана програма – девойки старша възраст

Четвърти полуден/събота сутрин/-9.30 ч.

1. 9.30- 10.05ч.Соло – девойки старша възраст

2. 10.15 – 11.00 ч. Дует – деца

3.11.15- 12.00ч. Дует- девойки младша възраст

Пети полуден/събота сл. обед/- 16.30ч

1.16.30- 17.10 ч. Ансамбъл – деца

2.17.20- 17.40 ч. Ансамбъл – девойки старша възраст

3. 17.55- 18.25ч.Дует – жени

4. 18.40 – 19.10 ч.Комбинирана програма – девойки младша възраст

Шести полуден/неделя сутрин/- 10.00 ч.

10- 10.40ч.Дует – девойки старша възраст

10.45 – 11.10 ч. Ансамбъл – девойки младша възраст