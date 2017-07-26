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    11:07 | 26 юли | 2017
         от  ВарнаУтре
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    Започва държавно първенство по синхронно плуване във Варна
    11:07 | 26 юли | 2017
         от  ВарнаУтре
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    Снимка: © Varnautre.bg/ архив
    Снимка: © Varnautre.bg/ архив

    Участниците ще се състезават в шест полудни

    Държавното лично отборно първенство по синхронно плуване ще се проведе от 27-ми до 30-ти юли в плувен комплекс “Приморски”, басейн “Ал Алексиев”. Участниците ще се състезават в шест полудни. Официалното закриване и награждаване на победителите в отделните дисциплини, отборното класиране и връчването на купа „България“ на комплексния победител ще бъде в 11,30ч. на 30-ти юли.

    Програма:
    Първи полуден/ четвъртък сл. обед/-16.30 ч.
    16.30- 18 ч. Фигури – деца
    18.15- 19.05 ч. Соло – девойки младша възраст
    19.15- 19.35ч. Техническа програма –соло жени

    Втори полуден/петък сутрин/- 9.30 ч.
    1.9.30 – 11.00 ч. Фигури – девойки старша възраст
    2. 11.15 – 12.15 ч. Соло – деца
    3. 12.25- 12.50 ч. Техническа програма дует- жени

    Трети полуден/ петък сл. Обед/-16.30 ч.
    1.16.30 – 18.30 ч. Фигури – девойки младша възраст
    2. 18.40- 19.05 ч. Комбинирана програма – деца
    3.19.10 – 19.40 ч. Соло – жени
    4. 19.45 – 20.15 ч. Комбинирана програма – девойки старша възраст

    Четвърти полуден/събота сутрин/-9.30 ч.
    1. 9.30- 10.05ч.Соло – девойки старша възраст
    2. 10.15 – 11.00 ч. Дует – деца
    3.11.15- 12.00ч. Дует- девойки младша възраст

    Пети полуден/събота сл. обед/- 16.30ч
    1.16.30- 17.10 ч. Ансамбъл – деца
    2.17.20- 17.40 ч. Ансамбъл – девойки старша възраст
    3. 17.55- 18.25ч.Дует – жени
    4. 18.40 – 19.10 ч.Комбинирана програма – девойки младша възраст

    Шести полуден/неделя сутрин/- 10.00 ч.
    10- 10.40ч.Дует – девойки старша възраст
    10.45 – 11.10 ч. Ансамбъл – девойки младша възраст

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