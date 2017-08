Музикалното „Варненско лято“ 2017 се пренася на открито в Археологическия музей

В Английския двор на музея най-дълголетният български фестивал ще разчупи класическите рамки с три концерта през август

Международният музикален фестивал „Варненско лято“ 2017 навлиза през август в своя най-отворен към различните музикални стилове и жанрове модул. Под мотото „На границата с класиката“ от 10 до 12 август класическите рамки на фестивала се разчупват с музикални проекти от артистичните зони на джаз, фолклор и етно музиката. Този модул на най-дълголетния български фестивал има особена звучност в годината, когато Варна е Европейска младежка столица и със сигурност ще заинтригува младата публика в морския град.

Три концерта в Археологическия музей ще изкушат почитателите на кросоувъра – проектът „Time After Time” с Мирослава Кацарова, джаз трио и Варненския камерен оркестър, Константин Костов трио с импровизации върху класически и български теми, и хор „Космически гласове“ с диригент Ваня Монева.

Първият концерт е на Мирослава Кацарова с джаз триото Мирослав Турийски – пиано, Младен Димитров – перкусии и Веселин Веселинов-Еко – бас, с Варненския камерен оркестър с диригент Ганчо Ганчев. Почитателите на певицата ценят нейния характерен елегантно-лежерен начин на общуване с публиката – с въвеждащи думи към всяка песен, с истории и много лично отношение.

Дни преди концерта тя вече гледа с очакване към фестивалната сцена: „Чакам с нетърпение концерта във Варна – признава Мирослава Кацарова пред организаторите на фестивала. – Защото голяма част от песните ще се представят за първи път в тази формация – с камерен оркестър с джаз трио и солист Мартин Ташев – тромпет и флюгелхорн, под диригентството на Ганчо Ганчев. „Time After Time” е един проект, който за първи път направих в Пловдив през декември, но сега, за втората си среща с публиката, той ще е обогатен, ще звучи по-различно, дори и поради факта, че оркестърът е по-многоброен, оркестрациите са обновени от Мирослав Турийски. Събрала съм песни, които са лично мои любими, те разказват нашите истории, не само своите собствени, които се съдържат в текста и навярно принадлежат на самите разказвачи. Това са и нашите лични истории – на музикантите и на публиката.“

Проектът взема името на знакова песен на Синди Лоупър от 80-те, в него ще открием и още запомнени дълго след тяхното време песни като „Shape Of My Heart“ на Стинг и „Cucurrucucú paloma“ – мексиканската емблема на 50-те с жива препратка към лентата „Говори с нея“ на Алмодовар. Още една много любима песен на Мира Кацарова ще чуем във Варна – „Aguas do Marco“ на Антонио Карлос Жобим, позната на музикантите като парчето с най-дълъг текст. „Текстът й е просто колаж от думи, но всъщост е една истинска еманация на самия живот, нищо че на пръв поглед няма логика. Всяка дума в него е като история. Ще изпея и още една песен от моя последен албум „Le Tango Solitaire“ – тя е по инструментална пиеса от филма „Пина“ на Вим Вендерс, но с разрешението на композитора я превърнахме в песен с текст на френски, който аз написах. Сега оркестрацията е нова. И разбира се, ще изпълня „My Cinema“ на Миро Турийски по мой текст на български език. За първи път ще я пея на живо и се надявам варненската публика да види в нея, че това е моето кино, това е моята история, с моите лични символи.“

Ценена за изтънчените си интерпретации на боса-нова, Мира Кацарова обещава да изпълни на фестивалната сцена и бразилски песни, а и няколко композиции без оркестъра, които ще бъдат изненадата на вечерта.

Началото на концерта 10 август е от 21:00 в Английския двор на Археологическия музей.

Билети за концертите от ММФ „Варненско лято“ 2017: предварителна продажба на касите на ФКЦ, в деня на събитията – на място преди събитието, онлайн на www.fccvarna.bg.

