FUNCITY+ приключи с много награди и добро настроение

Варна изпраща на международни състезания някои от победителите от надпреварите на фестивала

Приключи най-големия младежки фестивал в България – FUNCITY+, който е едно от най-мащабните събития на инициативата „Варна – Европейска младежка столица” 2017.

Пет дни, няколко сцени и много музика, спорт, игри и състезания забавляваха младите хора на пристанището във Варна. Едни от най-добрите танцьори, хореографи и диджеи от Чехия, Словения и Румъния проведоха своите workshop-и и откроиха най-добрите танцьори сред посетителите.

„Голямото рок междучасие” проведе своя регионален кръг на сцената на FUNCITY+, който ще бъде излъчен в ТВ предаването на БНТ, а Миленита, Miry, Paraplanner, DRS, НОКАУТ, Skiller, Pe4enkata и много други се постараха да вдигнат градуса на във фестивалната зона!

В стрийтбол турнира участваха състезатели от много градове, включително и два румънски отбора. Победителите от всички категории получиха награди и медали, а голямата ни парична награда отиде за отбора Show Time в категорията над 18 г.

На DANCE ARENA-та на FUNCITY+ беше горещо през цялото време, особено заради атрактивните състезания по танци и бийтбокс. Най-добрият танцьор на фестивала се оказа дама – Искра Даскалова (Shibumi), която получава възможността да участва в едно от най-големите танцови събития в Европа – Battle of the best (Гърция)!

Бийтбокс състезанието ни пък спечели BassBro и това го изпраща на второто по сила състезание по бийтбокс в света – Grand Beatbox battle (Швейцария).

Манга и аниме събитията също събраха многобройна публика, особено Cosplay конкурсът, чийто победител Ангел Николов (София) получава за награда възможността да участвае в косплей състезанието на Cyprus Comic Con 2018.

Едно от състезанията, което предизвика голям интерес сред младите хора бе ФИФА шампионата на FUNCITY+, който спечели Явор Николов. Това го изпраща директно на финала на Шампионската лига – награда, осигурена от фестивала и община Варна.

Парти бусът, който се превърна в подвижна DJ платформа намери много фенове в целия град, а разнообразните работилници и уроци със сигурност развиха въображението и на малките, и на големите посетители на FUNCITY+.

Младежкият фестивал FUNCITY+ се осъществи с подкрепата на община Варна!