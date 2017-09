Всяко дете трябва да има адекватно IT образование

Започва новата учебна година в Адванс Академи



През юли Адванс Академи проведе изключително успешен пилотен проект за Лятна ученическа IT Академия, в която се включиха повече от 20 деца на възраст между 14 и 18 години.

Той предизвика огромен интерес сред родители и деца, поради слабото застъпване на IT уменията в стандартните учебни програми. За нас, в Адванс Академи, тези умения са нещо изключително важно във времена, когато всичко се случва онлайн. Младите хора трябва да бъдат добре запознати с технологиите, ако искат да са конкурентни на пазара на труда в бъдеще. Ако учениците не придобиват адекватни умения за програмиране, дизайн и работа с онлайн ресурси, в бъдеще това ще е еквивалентно да не могат да четат.

Именно водени от нуждата да направим IT уменията максимално достъпни от ранна възраст, заедно с нашите партньори от iCARD, First Online Solutions, Superhosting стартирахме проект за Ученическа IT академия 2017/2018. В рамките на 5 месеца – от 15 октомври до 16 април, учениците ще усвоят основите за работа с Photoshop, как се пише код на HTML, CSS и JavaScript – основните езици в УЕБ.

За да е пълно преживяването, курсистите ще участват и в два Code Camp-a, където за един уикенд ще трябва да създадат собствен проект, обединявайки усилия с други курсисти и работейки в екип. Най-добрите ще получат и материални награди, а някои и летен стаж в ИТ компания.

AdvanceAcademy.bg бе открита през април 2017 във Варна, за да запълни нуждата от организация, която да обучава кадри за IT индустрията. В академията бяха инвестирани над 80 000 лв. от фирмата-собственик – Адванс Хюмън Кепитал. Оборудвана бе модерна компютърна лаборатория с учебни компютри MacBook Pro, професионални монитори HP и периферни устройства Apple. AdvanceAcademy.bg бе лицензирана като Център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование.

За първите курсове, организирани от академията, се записаха над 70 човека. Те успешно преминаха интензивния курс и получиха своите сертификати и удостоверения за професионално обучение по част от Професия “Програмист”. 12 курсисти от първите групи на AdvanceAcademy.bg, показали най-голямо старание, бяха привлечени на платен стаж в компаниите iCARD, Firsts Online Solutions, Astound Commerce Bulgaria и PayBack Limited. Единствено от представянето на стажантите зависи дали това няма да се превърне в постоянна високоплатена работа за тях.

В началото на септември AdvanceAcademy.bg стартира нови курсове за начинаещи програмисти за Front End, iOS програмиране и Quality Assurance. Към кандидатите няма изисквания за предишен опит, образование или възрастови ограничения. Лекциите са през седмицата, след работно време, в модерните учебни лаборатории на AdvanceAcademy.bg. За всеки курсист е осигурен собствен учебен компютър по време на занятията и не е необходимо да се носи собствена техника.

За повече информация AdvanceAcademy.bg , 088 999 00 30 и office@advanceacademy.bg