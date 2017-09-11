Силно представяне за варненци на държавното за килови яхти в Балчик

Участваха 29 екипажа

Шампионските титли в шестте класа на завършилото днес в Балчик Държавно първенство по ветроходство за килови яхти IRC и ORC бяха спечелени от клубове от Бургас и Варна – ЯК Порт Бургас, ЯК Черноморец Бургас, ЯК Бавария яхтс, СК Черно море Бриз и ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна, съобщава Nauticabull.com.

В клас IRC1 екипажът на LZ Yachting 1991 с шкипер Лъчезар Братоев от яхт клуб Бавария яхтс Варна успя да детронира шампиона от последните години Petra. В IRC2 екипажът на UK Sailmakers с шкипер Михаил Копанов от яхт клуб Порт Бургас завърши с равен брой точки с Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) и само повечето победи му отредиха поредна титла. Phoenix е с титла в Conrad 25 Peterson.

В ORC A шампион е Oxygen (Демир Ивaнов, СК Черно море Бриз), в ORC B – дебютен успех за Деян Кръстев с Mowgli (ЯК Бавария яхтс), в ORC C – блестящо завръщане на възродената от Свилен Дойков Proxima от ЯК Кап. Георги Георгиев Порт Варна.

В Държавно първенство по ветроходство за килови яхти IRC и ORC участваха 29 екипажа.

IRC1 (6 екипажа)

LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 4,5

Petra (Никола Дуков, ВК Понтос Варна) – 9,5

Windwalker (Александър Александров, ЯСК Несебър 2009) – 12

IRC2 (7 екипажа)

UK Sailmakers (Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас) – 9

Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) – 9

Metch (Боян Костов, СК Черно море Бриз Варна) – 11

ORC A (8 екипажа)

Oxygen (Демир Иванов, СК Черно море Бриз Варна) – 6

LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 11,5

Ronin (Стефан Стефанов, ЯК Св. Николай София) – 12,5

ORC B (4 екипажа)

Mowgli (Деян Кръстев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 8,5

Hygeia (Ангел Дипчиков, ЯК Медик Варна) – 9

Nimana (Георги Николов, ЯК Бавария яхтс Варна) – 9

ORC C (7 екипажа)

Proxima (Свилен Дойков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна) – 4,5

Kalina (Божидар Каракашев, ЯК Черноморец Бургас) – 11

Tornado (Тодор Русев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна) – 18

ORC Conrad (10 екипажа)

Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) – 8,5

UK Sailmakers (Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас) – 10,5

Metch (Боян Костов, СК Черно море Бриз Варна) – 13