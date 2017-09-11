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    13:12 | 11 септември | 2017
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    Силно представяне за варненци на държавното за килови яхти в Балчик
    13:12 | 11 септември | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Килови яхти ветроходство, регата

    Участваха 29 екипажа

    Шампионските титли в шестте класа на завършилото днес в Балчик Държавно първенство по ветроходство за килови яхти IRC и ORC бяха спечелени от клубове от Бургас и Варна – ЯК Порт Бургас, ЯК Черноморец Бургас, ЯК Бавария яхтс, СК Черно море Бриз и ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна, съобщава Nauticabull.com.

    В клас IRC1 екипажът на LZ Yachting 1991 с шкипер Лъчезар Братоев от яхт клуб Бавария яхтс Варна успя да детронира шампиона от последните години Petra. В IRC2 екипажът на UK Sailmakers с шкипер Михаил Копанов от яхт клуб Порт Бургас завърши с равен брой точки с Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) и само повечето победи му отредиха поредна титла. Phoenix е с титла в Conrad 25 Peterson.

    В ORC A шампион е Oxygen (Демир Ивaнов, СК Черно море Бриз), в ORC B – дебютен успех за Деян Кръстев с Mowgli (ЯК Бавария яхтс), в ORC C – блестящо завръщане на възродената от Свилен Дойков Proxima от ЯК Кап. Георги Георгиев Порт Варна.

    В Държавно първенство по ветроходство за килови яхти IRC и ORC участваха 29 екипажа.

    IRC1 (6 екипажа)

    LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 4,5
    Petra (Никола Дуков, ВК Понтос Варна) – 9,5
    Windwalker (Александър Александров, ЯСК Несебър 2009) – 12

    IRC2 (7 екипажа)

    UK Sailmakers (Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас) – 9
    Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) – 9
    Metch (Боян Костов, СК Черно море Бриз Варна) – 11

    ORC A (8 екипажа)

    Oxygen (Демир Иванов, СК Черно море Бриз Варна) – 6
    LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 11,5
    Ronin (Стефан Стефанов, ЯК Св. Николай София) – 12,5

    ORC B (4 екипажа)

    Mowgli (Деян Кръстев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 8,5
    Hygeia (Ангел Дипчиков, ЯК Медик Варна) – 9
    Nimana (Георги Николов, ЯК Бавария яхтс Варна) – 9

    ORC C (7 екипажа)

    Proxima (Свилен Дойков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна) – 4,5
    Kalina (Божидар Каракашев, ЯК Черноморец Бургас) – 11
    Tornado (Тодор Русев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна) – 18

    ORC Conrad (10 екипажа)

    Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) – 8,5
    UK Sailmakers (Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас) – 10,5
    Metch (Боян Костов, СК Черно море Бриз Варна) – 13

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