Силно представяне за варненци на държавното за килови яхти в Балчик

Участваха 29 екипажа
Шампионските титли в шестте класа на завършилото днес в Балчик Държавно първенство по ветроходство за килови яхти IRC и ORC бяха спечелени от клубове от Бургас и Варна – ЯК Порт Бургас, ЯК Черноморец Бургас, ЯК Бавария яхтс, СК Черно море Бриз и ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна, съобщава Nauticabull.com.
В клас IRC1 екипажът на LZ Yachting 1991 с шкипер Лъчезар Братоев от яхт клуб Бавария яхтс Варна успя да детронира шампиона от последните години Petra. В IRC2 екипажът на UK Sailmakers с шкипер Михаил Копанов от яхт клуб Порт Бургас завърши с равен брой точки с Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) и само повечето победи му отредиха поредна титла. Phoenix е с титла в Conrad 25 Peterson.
В ORC A шампион е Oxygen (Демир Ивaнов, СК Черно море Бриз), в ORC B – дебютен успех за Деян Кръстев с Mowgli (ЯК Бавария яхтс), в ORC C – блестящо завръщане на възродената от Свилен Дойков Proxima от ЯК Кап. Георги Георгиев Порт Варна.
В Държавно първенство по ветроходство за килови яхти IRC и ORC участваха 29 екипажа.
IRC1 (6 екипажа)
LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 4,5
Petra (Никола Дуков, ВК Понтос Варна) – 9,5
Windwalker (Александър Александров, ЯСК Несебър 2009) – 12
IRC2 (7 екипажа)
UK Sailmakers (Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас) – 9
Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) – 9
Metch (Боян Костов, СК Черно море Бриз Варна) – 11
ORC A (8 екипажа)
Oxygen (Демир Иванов, СК Черно море Бриз Варна) – 6
LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 11,5
Ronin (Стефан Стефанов, ЯК Св. Николай София) – 12,5
ORC B (4 екипажа)
Mowgli (Деян Кръстев, ЯК Бавария яхтс Варна) – 8,5
Hygeia (Ангел Дипчиков, ЯК Медик Варна) – 9
Nimana (Георги Николов, ЯК Бавария яхтс Варна) – 9
ORC C (7 екипажа)
Proxima (Свилен Дойков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна) – 4,5
Kalina (Божидар Каракашев, ЯК Черноморец Бургас) – 11
Tornado (Тодор Русев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна) – 18
ORC Conrad (10 екипажа)
Phoenix (Богомил Пехливанов, ЯК Черноморец Бургас) – 8,5
UK Sailmakers (Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас) – 10,5
Metch (Боян Костов, СК Черно море Бриз Варна) – 13
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