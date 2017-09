13 септември: На днешната дата…

335 г. – Император Константин Велики и представители на православното духовенство освещават църквата Възкресение Христово в Йерусалим. (стар стил)

533 г. – Византийският пълководец Велизарий разбива армията на вандалите и с това слага край на тяхното кралство.

1699 г. – Слънчево затъмнение, за което се съобщава в приписка на монах от Черепишкия манастир.

1861 г. – Земетресение в Югозападна България.

1872 г. – Иларион Макариополски е посрещнат тържествено в Търново като митрополит на Търновската епархия.

1902 г. – Във Великобритания за първи път като доказателство за вина са използвани пръстови отпечатъци, снети от мястото на престъплението.

1907 г. – Осъществен е първият свободен контролируем вертикален полет с хеликоптер, без да има връзка със земята от французина Пол Корню.

1922 г. – В Ал Азизия, Либия, е измерена най-високата температура на сянка в света – 57.8 °C.

1923 г. – В Мъглиж, Казънлъшко, преждевременно избухва Септемврийското въстание, организирано от БКП в съюз с БЗНС.

1941 г. – Край Добрич са спуснати с парашути две групи по 5 души българи – инструктори за партизанското движение, начело с Атанас Дамянов и Груди Филипов, изпратени от съветското разузнаване.

1943 г. – България във Втората световна война: провеждат се англо-американски бомбардировки над Стара Загора, Горна Оряховица и Казанлък.

1953 г. – Никита Хрушчов е избран за Генерален секретар на ЦК на КПСС.

1962 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Кралство Лаос.

1962 г. – За дванадесети път Елвис Пресли оглавява британския хит-парад с песента She is Not You.

1965 г. – В САЩ се появява сингъла Yesterday на музикалната група Бийтълс.

1976 г. – В Улан Батор Людмила Живкова подписва план за научно и културно сътрудничество с Монголия за 1976-1980.

1993 г. – Израел и Организацията за освобождение на Палестина подписват Договори от Осло, инициирани от Норвегия, като част от мирния процес в Израелско-палестинския конфликт.

1996 г. – Оригинал на История славянобългарска на Паисий Хилендарски е донесен от анонимен дарител в Националния исторически музей. Ръкописът е изнесен тайно от българската обител на полуостров Атон (Света гора), но по-късно е върнат обратно.

1999 г. – Взривен е 8-етажен жилищен блок в Москва, Русия. Загиват 124 души.

2008 г. – В Делхи, Индия, избухват поредица от бомбени експлозии, които убиват 30 души и раняват други 130.