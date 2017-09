19 септември: На днешната дата…

През 1478 г. Леонардо да Винчи завършва картината си Мона Лиза

335 г. – Далмаций е повишен в цезар и става управител на провинциите Тракия и Македония на Римската империя.

1356 г. – Стогодишната война: В Битката при Поатие английската войска, предвождана от Едуард, Черния принц, нанася поражение на французите и взема в плен техния крал Жан II.

1478 г. – Леонардо да Винчи завършва картината си Мона Лиза.

1783 г. – Във Версай е осъществен първият пробен полет с балон с животни на борда (овен, петел и патица).

1848 г. – Приключва строежът на първата международна железопътна линия между френския град Страсбург и швейцарския град Базел.

1881 г. – Честър Артър става 21-ия президент на САЩ, след убийството на Джеймс Гарфийлд.

1883 г. – Съставено е осмото правителство на Княжество България, начело с Драган Цанков.

1888 г. – В Спа (Белгия) е проведен първият конкурс за красота в света.

1903 г. – Първият американски посланик в България, Джон Б. Джаксън, връчва акредитивните си писма на княз Фердинанд – начало на българо-американските дипломатически отношения.

1918 г. – Първата световна война: Части на Българската армия спират настъплението на английската армия в битката при Дойран.

1920 г. – По време на Полско-съветската война започва Битката при Немен.

1924 г. – Потушено е болшевишкото Татарбунарско въстание в Южна Бесарабия.

1924 г. – Подписана е невлязлата в сила Спогодба Калфов – Политис за осигуряване на националните и културните права на българското малцинство в Гърция и на гръцкото малцинство в Царство България.

1944 г. – Финландия и Съветският съюз подписват в Москва спогодба за примирие и слагат край на Съветско-финландската война

1944 г. – Учреден е Съюз на българските художници (СБХ).

1946 г. – В Швейцария Уинстън Чърчил издига идеята за създаването на Съвет на Европа за държавите от Западна Европа, който е учреден 3 години по-късно в Страсбург.

1946 г. – След седемгодишно прекъсване поради Втората световна война се провежда филмовият Фестивал в Кан.

1951 г. – Учредена е Световна федерация на глухите.

1957 г. – САЩ извършва първи подземен ядрен опит.

1966 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Ливан.

1976 г. – Боинг на турските авиолинии претърпява самолетна катастрофа, загиват 155 души.

1983 г. – Карибската държава Сент Китс и Невис получава независимост от Великобритания.

1985 г. – При Мексиканското земетресение загиват около 9000 души, главно в град Мексико и са разрушени около 400 сгради.

1989 г. – Бомба, поставена в самолет МакДонъл Дъглас на френска авиокомпания, летящ от Бразавил до Париж, избухва над Сахара – загиват всичките 171 души на борда.

1991 г. – Семейство туристи от Германия откриват в Алпите на границата между Италия и Австрия замразена мумия на човек, умрял около 3300 пр.н.е. и го наричат Йоци.

1995 г. – The Washington Post и The New York Times публикуват манифеста на Юнабомбъра.

2006 г. – Две момичета, пътуващи в автомобил, загиват при срутване на изоставена сграда в София – събитието довежда до масови проверки на опасните сгради в България.

2006 г. – В Тайланд е извършен държавен преврат.