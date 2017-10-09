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    08:59 | 9 октомври | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Приключи 25-ото издание на турнира “Царица Маргарита Българска”
    08:59 | 9 октомври | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Художествена гимнастика (5)
    Снимки: Александър Филипов

    Куп медали завоюваха варненските клубове Грация Мебел Стил, ЧАР-ДКС и Силвия (снимки)

    Приключи 25-ото издание на турнира по художествена гимнастика “Царица Маргарита Българска”. Надпреварата се проведе в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта. Варненските клубове Грация Мебел Стил, ЧАР-ДКС и Силвия завоюваха куп медали от надпреварата. Тази година в състезанията участваха само български грации.

    Художествена гимнастика (12)

    Ето всички призови места:

    Девойки младша възраст
    Многобой,АА:
    1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”
    2. София Павлова, “Левски Триадица”
    3. Калина Христова, “Силвия”

    Без уред:
    1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”
    2. Калина Христова, “Силвия”
    3. София Павлова, Левски Триадица

    въже:
    1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”
    2. София Павлова, “Левски Триадица”
    3. Калина Христова, “Силвия”

    Топка:
    1. Калина Христова, “Силвия”

    Девойки младша възраст

    Многобой ББ
    1. Йоана Николаева, “Грация мебел стил”
    2. Симона Русева, “Грация мебел стил”
    3. Йоана митева, “Берое”

    Без уред:
    1. Йоана Николаева, “Грация мебел стил”
    2. Йоана митева, “Берое”
    3. Симона Русева, “Грация мебел стил”

    Обръч:
    1. Вивиан Христова, “Чар ДКС”
    2. Симона Русева, “Грация Мебел Стил”
    3. Йоана Николаева, “Грация Мебел Стил”


    Девойки старша възраст:
    Многобой АА:
    1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”
    2. Вая Драганова, “Левски Триадица”

    Обръч:
    1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”
    2. Вая Драганова, “Левски Триадица”

    Топка :
    1.Вая Драганова, “Левски Триадица
    2.Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”

    Бухалки:
    1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”

    Лента:
    1.Вая Драганова, “Левски Триадица


    Девойки старша възраст:
    Многобой ББ
    1. Ива Недева, “Грация Мебел Стил”
    2. Ромина Янкова, “Чар ДКС”
    3. Моника Димова, Грация Мебел Стил

    Въже:
    1. Ива Недева, “Грация Мебел Стил”

    Обръч:
    1. Ромина Янева, “Чар ДКС”
    2. Ива Недева, Грация Мебел Стил
    3. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”

    Топка:
    1. Гергана Христова, “Берое”
    2. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”

    Бухалки:
    1.Ива Недева, “Грация мебел Стил”
    2. Гергана Христова, “Берое”
    3. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”

    Лента:
    1. Ромина Янкова, “ЧАР ДКС”
    Жени:
    Многобой:
    1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”
    2.Калина Богоева, “Грация Мебел Стил”
    3.Вивиан казакова, “Грация мебел Стил”

    Обръч:
    1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”
    2. Вивиан казакова, “Грация мебел Стил”
    3. Калина Богоева, “ЧАР ДКС”

    Топка:
    1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”
    2. Калина Богоева”, “Грация Мебел Стил”
    3. Стейси Банчева, “Берое”

    Бухалки:
    1. Вивиан Казакова, “Грация мебел Стил”
    2. Стейси Банчева, “Берое”

    Лента:
    1.Калина Богоева”, “Грация Мебел Стил”
    2. Стейси Банчева, “Берое”

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