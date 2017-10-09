Приключи 25-ото издание на турнира “Царица Маргарита Българска”

Куп медали завоюваха варненските клубове Грация Мебел Стил, ЧАР-ДКС и Силвия (снимки)
Приключи 25-ото издание на турнира по художествена гимнастика “Царица Маргарита Българска”. Надпреварата се проведе в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта. Варненските клубове Грация Мебел Стил, ЧАР-ДКС и Силвия завоюваха куп медали от надпреварата. Тази година в състезанията участваха само български грации.
Ето всички призови места:
Девойки младша възраст
Многобой,АА:
1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”
2. София Павлова, “Левски Триадица”
3. Калина Христова, “Силвия”
Без уред:
1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”
2. Калина Христова, “Силвия”
3. София Павлова, Левски Триадица
въже:
1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”
2. София Павлова, “Левски Триадица”
3. Калина Христова, “Силвия”
Топка:
1. Калина Христова, “Силвия”
Девойки младша възраст
Многобой ББ
1. Йоана Николаева, “Грация мебел стил”
2. Симона Русева, “Грация мебел стил”
3. Йоана митева, “Берое”
Без уред:
1. Йоана Николаева, “Грация мебел стил”
2. Йоана митева, “Берое”
3. Симона Русева, “Грация мебел стил”
Обръч:
1. Вивиан Христова, “Чар ДКС”
2. Симона Русева, “Грация Мебел Стил”
3. Йоана Николаева, “Грация Мебел Стил”
Девойки старша възраст:
Многобой АА:
1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”
2. Вая Драганова, “Левски Триадица”
Обръч:
1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”
2. Вая Драганова, “Левски Триадица”
Топка :
1.Вая Драганова, “Левски Триадица
2.Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”
Бухалки:
1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”
Лента:
1.Вая Драганова, “Левски Триадица
Девойки старша възраст:
Многобой ББ
1. Ива Недева, “Грация Мебел Стил”
2. Ромина Янкова, “Чар ДКС”
3. Моника Димова, Грация Мебел Стил
Въже:
1. Ива Недева, “Грация Мебел Стил”
Обръч:
1. Ромина Янева, “Чар ДКС”
2. Ива Недева, Грация Мебел Стил
3. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”
Топка:
1. Гергана Христова, “Берое”
2. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”
Бухалки:
1.Ива Недева, “Грация мебел Стил”
2. Гергана Христова, “Берое”
3. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”
Лента:
1. Ромина Янкова, “ЧАР ДКС”
Жени:
Многобой:
1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”
2.Калина Богоева, “Грация Мебел Стил”
3.Вивиан казакова, “Грация мебел Стил”
Обръч:
1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”
2. Вивиан казакова, “Грация мебел Стил”
3. Калина Богоева, “ЧАР ДКС”
Топка:
1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”
2. Калина Богоева”, “Грация Мебел Стил”
3. Стейси Банчева, “Берое”
Бухалки:
1. Вивиан Казакова, “Грация мебел Стил”
2. Стейси Банчева, “Берое”
Лента:
1.Калина Богоева”, “Грация Мебел Стил”
2. Стейси Банчева, “Берое”
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