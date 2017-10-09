Приключи 25-ото издание на турнира “Царица Маргарита Българска”

Куп медали завоюваха варненските клубове Грация Мебел Стил, ЧАР-ДКС и Силвия (снимки)

Приключи 25-ото издание на турнира по художествена гимнастика “Царица Маргарита Българска”. Надпреварата се проведе в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта. Варненските клубове Грация Мебел Стил, ЧАР-ДКС и Силвия завоюваха куп медали от надпреварата. Тази година в състезанията участваха само български грации.

Ето всички призови места:

Девойки младша възраст

Многобой,АА:

1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”

2. София Павлова, “Левски Триадица”

3. Калина Христова, “Силвия”

Без уред:

1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”

2. Калина Христова, “Силвия”

3. София Павлова, Левски Триадица

въже:

1. Александра Мутафчиева, “Грация Мебел Стил”

2. София Павлова, “Левски Триадица”

3. Калина Христова, “Силвия”

Топка:

1. Калина Христова, “Силвия”

Девойки младша възраст

Многобой ББ

1. Йоана Николаева, “Грация мебел стил”

2. Симона Русева, “Грация мебел стил”

3. Йоана митева, “Берое”

Без уред:

1. Йоана Николаева, “Грация мебел стил”

2. Йоана митева, “Берое”

3. Симона Русева, “Грация мебел стил”

Обръч:

1. Вивиан Христова, “Чар ДКС”

2. Симона Русева, “Грация Мебел Стил”

3. Йоана Николаева, “Грация Мебел Стил”

1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”2. Вая Драганова, “Левски Триадица”

Обръч:

1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”

2. Вая Драганова, “Левски Триадица”

Топка :

1.Вая Драганова, “Левски Триадица

2.Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”

Бухалки:

1. Анджелина Казакова, “Грация Мебел Стил”

Лента:

1.Вая Драганова, “Левски Триадица

1. Ива Недева, “Грация Мебел Стил”2. Ромина Янкова, “Чар ДКС”3. Моника Димова, Грация Мебел Стил

Въже:

1. Ива Недева, “Грация Мебел Стил”

Обръч:

1. Ромина Янева, “Чар ДКС”

2. Ива Недева, Грация Мебел Стил

3. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”

Топка:

1. Гергана Христова, “Берое”

2. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”

Бухалки:

1.Ива Недева, “Грация мебел Стил”

2. Гергана Христова, “Берое”

3. Моника Димова, “Грация Мебел Стил”

Лента:

1. Ромина Янкова, “ЧАР ДКС”

Жени:

Многобой:

1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”

2.Калина Богоева, “Грация Мебел Стил”

3.Вивиан казакова, “Грация мебел Стил”

Обръч:

1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”

2. Вивиан казакова, “Грация мебел Стил”

3. Калина Богоева, “ЧАР ДКС”

Топка:

1. Звезда Игнатова, “ЧАР ДКС”

2. Калина Богоева”, “Грация Мебел Стил”

3. Стейси Банчева, “Берое”

Бухалки:

1. Вивиан Казакова, “Грация мебел Стил”

2. Стейси Банчева, “Берое”

Лента:

1.Калина Богоева”, “Грация Мебел Стил”

2. Стейси Банчева, “Берое”