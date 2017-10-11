Станаха ясни съперниците на Черно море за 1/8-финалите на Купата на БФС

Станаха ясни съперниците на Черно море в 1/8-финалите на Купата на БФС. Школата на “моряците” участва в надпреварата с три възрасти (деца, юноши младша и юноши старша възраст). Играе се по два мача на разменено гостуване, а при равенство от срещите направо се изпълняват дузпи.
Възможно е да настъпят промени на дати, начални часове и стадиони. Цялата програма в окончателен вид ще бъде готова вероятно утре.
Деца, родени 2004 г.
Първи срещи, 18.10.2017 г., 14:00 часа
19.10.14:00 Черно море (Варна) – ДИТ Спорт (София), ст. “Корабостроител”
11:00 Добруджа (Добрич) – Спартак (Пловдив), ст. “Дружба”
Спартак 1919 (Плевен) – ЦСКА-София
Берое (Стара Загора) – Ботев (Пловдив), спортна база “Берое”
11:00 Миньор (Перник) – Лудогорец (Разград), ст. “Стадион на мира”
Ботев (Враца) – Левски (София), ст. “Христо Ботев”
Национал (София) – Локомотив (Пловдив), НСА, изкуствен терен
Етър (Велико Търново) – Черноморец (Бургас)
Реванши, 25.10.2017 г., 14:00 часа
11:00 ДИТ – Черно море, “Драгалевци”, официален терен
11:00 Спартак (Пловдив) – Добруджа, ст. “Тодор Диев”
ЦСКА-София – Спартак (Плевен), Панчарево
Ботев (Пловдив) – Берое, “Коматево”
11:00 Лудогорец – Миньор, “Гнездо на орли”, изкуствен терен
Левски – Ботев (Враца), “Герена”, изкуствен терен
Локомотив (Пловдив) – Национал, “Лаута”, изкуствен терен
Черноморец (Бургас) – Етър, ст. “Черноморец”
Юноши младша възраст, родени 2002 г.
Първи срещи, 25.10.2017 г., 14:00
11:00 Локомотив (Пловдив) – Добруджа (Добрич), “Лаута”
Сливен – Левски-Раковски (София), ст. “Хаджи Димитър”
Лудогорец – Ботев (Пловдив), “Гнездо на орли”, изкуствен терен
11:00 Ботев (Враца) – Берое, ст. “Христо Ботев”
Локомотив (София) – Левски (София), ст. “Локомотив”
Пирин (Благоевград) – Янтра (Габрово), с. Рилци
Черноморец (Бургас) или Сокол (Марково) – Черно море
Витоша (Бистрица) – Етър (Велико Търново), ст. “Академик”, 4-ти км
Реванши, 8.11.2017 г., 14:00
11:00 Добруджа – Локомотив (Пловдив), ст. “Дружба”, изкуствен терен
Левски-Раковски – Сливен, ст. “Раковски”
11:00 Ботев (Пловдив) – Лудогорец, “Коматево”
Берое – Ботев (Враца), спортна база “Берое”
Левски – Локомотив (София), “Герена”
Янтра (Габрово) – Пирин (Благоевград)
Черно море – Черноморец или Сокол, ст. “Корабостроител”
Етър (Велико Търново) – Витоша (Бистрица)
Юноши старша възраст, родени 2000 г.
Първи срещи, 25.10.2017 г., 14:00
Ботев (Пловдив) – Чавдар (Етрополе), “Коматево”
11:00 Монтана – Черноморец (Бургас), ст. “Огоста”, изкуствен терен
11:00 Дунав (Русе) – Берое, Русенски университет
Ботев 2002 (Пловдив) – Янтра (Габрово), “Катуница”
11:00 Левски (София) – Етър (Велико Търново), “Герена”
15:00 Септември (София) – Локомотив (Пловдив), “Драгалевци”, официален терен
11:00 Черно море (Варна) – Левски-Раковски (София), “Корабостроител”
11:00 ЦСКА-София – Лудогорец (Разград), Панчарево
Реванши, 8.11.2017 г., 14:00
Чавдар (Етрополе) – Ботев (Пловдив), изкуствен терен
11:00 Черноморец (Бургас) – Монтана, ст. “Черноморец”
7.11.14:00 Берое – Дунав (Русе), спортна база “Берое”
11:00 Янтра (Габрово) – Ботев 2002 (Пловдив)
Етър (Велико Търново) – Левски (София)
Локомотив (Пловдив) – Септември, “Лаута”, изкуствен терен
11:00 Левски-Раковски – Черно море, ст. “Раковски”
11:00 Лудогорец – ЦСКА-София, “Гнездо на орли”, естествен терен
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