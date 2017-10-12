Двама шофьори избягаха след катастрофи във Варна

Блъснали възрастен пешеходец и 12-годишен велосипедист

Около 12:00 ч. вчера, по ул. „Кр. Мирски“, МПС с неустановена към момента регистрация блъска насрещно движещ се 12-годишен велосипедист. Няколко часа по-късно момчето посещава болница и съобщава за произшествието. Установена е контузия на левия крак, оказана му е медицинска помощ и е освободен за домашно лечение.

Час по-късно на ул. „Бачо Киро“ до №1, МПС с неустановена към момента регистрация блъска 69-годишен пешеходец, който вследствие на ПТП-то получава контузии на лявото коляно, оказана му е медицинска помощ в болница и е освободен за домашно лечение, съобщиха от ОД на МВР-Варна.