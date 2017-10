Криско пее за финал на страховит Dance Battle за Halloween във Варна

Най-страховитият ден в годината, 31 октомври, ще доведе по традиция варненските малчугани и тийнейджъри в Grand Mall за празник с много състезания, лакомства и танци. Специален гост ще бъде българският рапър номер 1 Криско.

Приготовленията за нашествието на страшни и ужасни маскирани герои на 31 октомври започват още в 14,30 ч., когато отваря ателието на Мимо Шоу. Пред него по традиция се извива дълга опашка от желаещи да превърнат лицата си в образи на герои от анимации, приказки, във вещици и призраци. Гримът е безплатен, безплатни са и професионалните снимки, които от 14,30 до 17,30 ч. ще запечатват страховитите превъплащения в специално подготвен фото кът. Halloween e-Карнавал ще търси най-атрактивните от тях. От 31.10. до 10.11. можете да публикувате свои снимки във Фейсбук страницата на играта. Победителят с най-много гласове ще получи повече от голяма награда – ще може да заведе целия си клас на кино.

Любимите актьори от Варненския куклен театър ще насърчават артистичните изпълнения на малки и големи и ще раздават лакомства на всички маскирани. Сега е момент да се влеете в стълпотворението на чудовища, страшни и ужасни герои, зомбита и призраци, които едва дочакват Деня на Вси светии, за да си устроят страховита среща за своя празник.

В 14,30 ч. започва и записването за Halloween Street Dance Battle. 16 е стартовият час на битката в категория Battle 1 vs 1 All Styles Kids Edition. Голямата изненада е, че победителят няма да спечели сам, ще спечели целият му училищен клас. В 17,30 ч. започва битката в категорията Battle 1 vs 1 All Styles за участници над 13 години. Наградата за победителя е в размер на 500 лв. Състезателите ще бъдат оценявани от жури от експерти по street dance, които ще дават точки за всички елементи на представянето – стил на обличане, музикалност, движения, оригинални идеи. Купона ще дирижират DJ Happy и софийското парти чудовище Монти. За участниците няма възрастови ограничения, всички, които имат подготвен танц, са добре дошли.

Голямото избухване на Halloween купона в Grand Mall ще бъде гостуването на Криско. Хип-хопърът с пиперлив език ще стисне ръката на финалистите от танцовата битка и ще разгорещи феновете с най-добрите си парчета, изпълнени на живо.

Още много предложения за Halloween очакват посетителите на най-големия търговски център във Варна. В кино Арена отговарят щедро на въпроса „Филм или лакомство?“ – „И двете!“ с оферти с хитовите филми „Аз, проклетникът 3“, „Lego Ninjago: Филмът“, „Емоджи: Филмът“, „ТО“, „Пришълецът: Завет“, „Анабел 2: Сътворение“. Магазините за детски стоки и много от магазините за мода също имат специални предложения за 31.10., а заведенията на втория етаж очакват с тематични менюта многобройните гости на Grand Mall.