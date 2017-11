Масова стрелба в Тексас – най-малко 27 жертви

Най-малко 27 души са загинали, след като неизвестен мъж е открил стрелба в Баптистка църква в американския щат Тексас, предават световните издания.

Area of the church is now blocked off and taped off. Family and friends still waiting to hear if their loved ones are safe. pic.twitter.com/YsKz78i3Lg

— Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 ноември 2017 г.