Черно море със 17 футболисти за мача с Дунав

Отборът на Черно море проведе последната си тренировка преди мача с Дунав. Заниманието бе на стадион “Младост” и бе изцяло тактическо. Преди него варненци имаха видеоразбор.

След тренировката треньорът Емануел Луканов определи групата за срещата в Русе. В нея попаднаха 17 футболисти. Аут е нападателят Марек Кузма, който е с травма.

Повод да почерпи днес имаше кинезитерапевтът в клуба Виктор Бумбалов. Специалистът навърши 35 години.

Мачът между Черно море и Дунав е в неделя от 12,30 часа в Русе.

Групата на Черно море за мача с Дунав: Емил Михайлов, Иван Дюлгеров, Ондрей Сукуп, Георги Илиев, Илиас Хасани, Александър Цветков, Сукуна, Александър Александров, Антон Огнянов, Орлин Старокин, Атанас Зехиров, Ертан Томбак, Стефан Станчев, Илия Миланов, Мариян Огнянов, Николай Минков, Емил Янчев.