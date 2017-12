Безплатен тест за Хепатит C във всички лаборатории на „ЛИНА” във Варна

Лаборатория „ЛИНА” – Варна поде инициатива с важна социална насоченост – безплатно тестване за Хепатит C. Така всеки от пациентите може да бъде изследван безплатно при предварително заявено желание. Тестовете се извършват във всички фиалиали на „ЛИНА” във Варна и Аксаково. За изследването се взима кръв, като резултатът може да бъде проверен до няколко часа.

„Броят на хроничните носители на вируса на хепатит C в България е около 110 000 души, като 90% от тях не знаят за заболяването. В световен мащаб от Хепатит C старадат 170 милиона души, като всяка година новоинфектираните са между 3 и 4 милиона. Поради тази причина превенцията и откриването на вируса са много важни. Затова нашият съвет към пациентите е, когато идват за изследвания, да се възползват от безплатния скрининг”, заявяват от лаборатория „ЛИНА”.

Филиалите, в които се извършва изследването са:

ул. “Д-р Анастасия Железкова” №40

ул. „Мадара” №22

ул. “Дойран” №6 (до входа на Окръжна болница)

кв. Аспарухово, ул. “Средец” N6

ул „Филип Тотю“№1 ( срещу входа на училище “Елин Пелин” )

гр. Аксаково, ул.”Капитан Петко Войвода” №2

Тестът за Хепатит C e подходящ за хора от всякаква възраст и най-вече за родените между 1945 – 1965, защото според статистика 1 от 30 души, родени тогава, е носител на вируса.

„Хепатит C е възпаление на черния дроб като заразяването с него става главно по кръвен път. Най-сериозното последствие от хроничната инфекция с вируса е прогресирането на процеса на фиброза в черния дроб, което води до цироза. Ако острият хепатит C бъде открит навреме, може да се приложи антивирусно лечение през първите 2-3 месеца след заразяването”, обясняват от „ЛИНА”. Причина за подемането на кампанията за безплатно тестване на Хепатит C е големият брой на заразените, които не знаят за заболяването.

Това не е първата кампания със социална насоченост на „ЛИНА” – Варна.

„За нас скринингът на различни социално значими заболявания е ключов за успешното лечение, затова всеки месец организираме и кампании с профилактични изследвания на преференциални цени, за да насърчим пациентите да обръщат внимание на своето здраве”, обясняват от „ЛИНА”. Къде точно се намират филиалите на лабораторията и какви лекари работят в нея, може да видите във видеото: