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    14:47 | 18 декември | 2017
         от  Ивайло Борисов
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    Черно море с първо зимно попълнение
    14:47 | 18 декември | 2017
         от  Ивайло Борисов
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    Благой Макенджиев подписа с “моряците”

    Черно море привлече първото си ново зимно попълнение. Това е вратарят Благой Макенджиев. Футболистът официално е част от тима на „моряците“, след като подписа договор с клуба.

    Именно на него ще разчита треньорът Емануел Луканов за основен страж през пролетта.

    За последно Макенджиев игра за Пирин (Благоевград), а освен това е носил екипа на ЦСКА и Берое.

    2 коментара

    1. SS
      18 декември 2017 at 18:41
      Отговор

      A новият треньор кога ще дойде ?

    2. Кореняк
      18 декември 2017 at 20:44
      Отговор

      ОТЛИЧНО!!!! МНОГО ДОБЪР ВРАТАР!!! УДАР ТОЧНО В ДЕСЯТКАТА!!!! ОТЪРВАХМЕ СЕ ОТ ВРАТАРЯ ,,С КЪСИТЕ РЪЦЕ” ЕМО МИХАЙЛОВ !!!!
      ДАЙ БОЖЕ ВСЕ ТАКИВА ПОПЪЛНЕНИЯ!!!!!

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