Черно море с първо зимно попълнение

Благой Макенджиев подписа с “моряците”

Черно море привлече първото си ново зимно попълнение. Това е вратарят Благой Макенджиев. Футболистът официално е част от тима на „моряците“, след като подписа договор с клуба.

Именно на него ще разчита треньорът Емануел Луканов за основен страж през пролетта.

За последно Макенджиев игра за Пирин (Благоевград), а освен това е носил екипа на ЦСКА и Берое.