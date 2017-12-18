12:26 | 19 декември | 2017
14:47 | 18 декември | 2017
Черно море с първо зимно попълнение
Благой Макенджиев подписа с “моряците”
Черно море привлече първото си ново зимно попълнение. Това е вратарят Благой Макенджиев. Футболистът официално е част от тима на „моряците“, след като подписа договор с клуба.
Именно на него ще разчита треньорът Емануел Луканов за основен страж през пролетта.
За последно Макенджиев игра за Пирин (Благоевград), а освен това е носил екипа на ЦСКА и Берое.
SS18 декември 2017 at 18:41
A новият треньор кога ще дойде ?
Кореняк18 декември 2017 at 20:44
ОТЛИЧНО!!!! МНОГО ДОБЪР ВРАТАР!!! УДАР ТОЧНО В ДЕСЯТКАТА!!!! ОТЪРВАХМЕ СЕ ОТ ВРАТАРЯ ,,С КЪСИТЕ РЪЦЕ” ЕМО МИХАЙЛОВ !!!!
ДАЙ БОЖЕ ВСЕ ТАКИВА ПОПЪЛНЕНИЯ!!!!!