ССК Черно море определи Владимир Урумов за №1 на 2017 г.

Плувците на ПСК Черно море и гимнастиците на Челрноморски юнак бяха отличени при отборите

Щангистът Владимир Урумов стана победител в десятката на ССК Черно море за 2017 година. През тази година той стана шести на европейско първенство за мъже в Хърватска, 12-и на световното в Анахайм, САЩ и републикански шампион на България. Негов личен треньор е Живко Томов.

Плувците на ПСК Черно море и гимнастиците на Челрноморски юнак бяха отличени при отборите.

Освен индивизуалния победител Владо Урумов по традиция бяха отличени представители на различните видове спорт от сдружението.

Ето ги и тях:

Прохор Рязанов – бокс

Републикански шампион за юноши

Треньор: Мариан Савов

Момчил Вълков – водна топка

трето място Републиканско първенство, гол майстор на турнира, Национален състезател

Треньор: Григор Христов

Божидар Златанов – гимнастика

Юноши младша възраст – Републикански шампион в многобоя по спортна гимнастика – 4 златни, 3 сребърни медала

носител на Купата „Република България“ с 4 златни и 3 сребърни медала

Национален състезател – юноши

Треньор: Тодор Тодоров

Даниел Николов – ветроходство

1-во място ДП клас Лазер Стандарт, 1-во място ДП клас 420 в екипаж с Ива Недева, национален състезател

Треньор: Росен Марангозов

Васил Младенов – тенис

Държавен шампион мъже – 1 място

Треньор: Кристиян Илиев

Елена Георгиева – лека атлетика

Зимен шампионат младша възраст

ДП – 1 място 200м. – гр. Добрич

ДП – 1 място 400 м. – гр. Добрич

II Международен турнир Мюнхен – 2 място

Летен шампионат:

Турнир младост – 1 място – 400 м.- гр. Русе

Младша възраст – лято –ДП 1 място – 400м. – гр. София

ДП – 1 място – 200 м. – гр. София

Старша възраст – лято – ДП – 1 място – 200 м. – гр. София

ДП- 1 място – 400м. – гр. София

Балкански игри –

Зима – Старша възраст – 1 място – 4 х 400 м. –Истанбул

2 място 400 м. –Истанбул

Лято – Младша възраст – 3 място – Истанбул

Старша възраст – 3 място – 400 х 400 – гр. Питещи – Румъния

Световно първенство – Младша възраст – 400м. – 13 място – Наероби – Кения

ЕМОФ – 9 място на 400 м. – Унгария

Треньор: Иванка Тихова

Мариела Николова – ветроходство

1-во място ДП клас Лазер Радиал,

1-во място Генерално класиране Европейска Купа Румъния клас Лазер Радиал

Треньор: Даниел Николов

Пьотр Нестеров – тенис

Европейско първенство – 5 място

Световно първенство Маями- участие

Държавен шампион – единично и двойки – 1 място

Победител Международен турнир Франция

Треньор: Кристиян Илиев

Александър Николов – плуване

Национален рекорд – 100 метра свободен стил

25 метра басейн – 48.76

50 метра басейн – 49.53 / 30 годишен рекорд/

Участник на СП – Будапеща

100 метра свободен стил – 49.99 – 46 място

50 метра свободен стил – 23.08 – 56 място

Треньор : Никола Петров