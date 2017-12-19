  • bulgariautre.bg | sofiautre.bg | plovdivutre.bg | burgasutre.bg | plevenutre.bg | dobrichutre.bg | blagoevgradutre.bg | starazagorautre.bg | velikotarnovoutre.bg | ruseutre.bg | sportonline.bg
    • Varna
    0°
    разкъсана облачност
    Влажност: 100%
    Вятър: 1m/s W
    18:59 | 19 декември | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    ССК Черно море определи Владимир Урумов за №1 на 2017 г.
    18:59 | 19 декември | 2017
         от  ВарнаУтре Спорт
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

    Владимир Урумов

    Плувците на ПСК Черно море и гимнастиците на Челрноморски юнак бяха отличени при отборите

    Щангистът Владимир Урумов стана победител в десятката на ССК Черно море за 2017 година. През тази година той стана шести на европейско първенство за мъже в Хърватска, 12-и на световното в Анахайм, САЩ и републикански шампион на България. Негов личен треньор е Живко Томов.

    Плувците на ПСК Черно море и гимнастиците на Челрноморски юнак бяха отличени при отборите.

    Освен индивизуалния победител Владо Урумов по традиция бяха отличени представители на различните видове спорт от сдружението.

    Ето ги и тях:
    Прохор Рязанов – бокс
    Републикански шампион за юноши
    Треньор: Мариан Савов

    Момчил Вълков – водна топка
    трето място Републиканско първенство, гол майстор на турнира, Национален състезател
    Треньор: Григор Христов

    Божидар Златанов – гимнастика
    Юноши младша възраст – Републикански шампион в многобоя по спортна гимнастика – 4 златни, 3 сребърни медала
    носител на Купата „Република България“ с 4 златни и 3 сребърни медала
    Национален състезател – юноши
    Треньор: Тодор Тодоров

    Даниел Николов – ветроходство
    1-во място ДП клас Лазер Стандарт, 1-во място ДП клас 420 в екипаж с Ива Недева, национален състезател
    Треньор: Росен Марангозов

    Васил Младенов – тенис
    Държавен шампион мъже – 1 място
    Треньор: Кристиян Илиев

    Елена Георгиева – лека атлетика
    Зимен шампионат младша възраст
    ДП – 1 място 200м. – гр. Добрич
    ДП – 1 място 400 м. – гр. Добрич
    II Международен турнир Мюнхен – 2 място
    Летен шампионат:
    Турнир младост – 1 място – 400 м.- гр. Русе
    Младша възраст – лято –ДП 1 място – 400м. – гр. София
    ДП – 1 място – 200 м. – гр. София
    Старша възраст – лято – ДП – 1 място – 200 м. – гр. София
    ДП- 1 място – 400м. – гр. София
    Балкански игри –
    Зима – Старша възраст – 1 място – 4 х 400 м. –Истанбул
    2 място 400 м. –Истанбул
    Лято – Младша възраст – 3 място – Истанбул
    Старша възраст – 3 място – 400 х 400 – гр. Питещи – Румъния
    Световно първенство – Младша възраст – 400м. – 13 място – Наероби – Кения
    ЕМОФ – 9 място на 400 м. – Унгария
    Треньор: Иванка Тихова

    Мариела Николова – ветроходство
    1-во място ДП клас Лазер Радиал,
    1-во място Генерално класиране Европейска Купа Румъния клас Лазер Радиал
    Треньор: Даниел Николов

    Пьотр Нестеров – тенис
    Европейско първенство – 5 място
    Световно първенство Маями- участие
    Държавен шампион – единично и двойки – 1 място
    Победител Международен турнир Франция
    Треньор: Кристиян Илиев

    Александър Николов – плуване
    Национален рекорд – 100 метра свободен стил
    25 метра басейн – 48.76
    50 метра басейн – 49.53 / 30 годишен рекорд/
    Участник на СП – Будапеща
    100 метра свободен стил – 49.99 – 46 място
    50 метра свободен стил – 23.08 – 56 място
    Треньор : Никола Петров

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    Реклама

    Специални пакети за варненски фирми

    За Varnautre.bg

    Кой прави сайта

    ВарнаУтре.бг РЕСТАРТ