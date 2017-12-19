ССК Черно море определи Владимир Урумов за №1 на 2017 г.

Плувците на ПСК Черно море и гимнастиците на Челрноморски юнак бяха отличени при отборите
Щангистът Владимир Урумов стана победител в десятката на ССК Черно море за 2017 година. През тази година той стана шести на европейско първенство за мъже в Хърватска, 12-и на световното в Анахайм, САЩ и републикански шампион на България. Негов личен треньор е Живко Томов.
Плувците на ПСК Черно море и гимнастиците на Челрноморски юнак бяха отличени при отборите.
Освен индивизуалния победител Владо Урумов по традиция бяха отличени представители на различните видове спорт от сдружението.
Ето ги и тях:
Прохор Рязанов – бокс
Републикански шампион за юноши
Треньор: Мариан Савов
Момчил Вълков – водна топка
трето място Републиканско първенство, гол майстор на турнира, Национален състезател
Треньор: Григор Христов
Божидар Златанов – гимнастика
Юноши младша възраст – Републикански шампион в многобоя по спортна гимнастика – 4 златни, 3 сребърни медала
носител на Купата „Република България“ с 4 златни и 3 сребърни медала
Национален състезател – юноши
Треньор: Тодор Тодоров
Даниел Николов – ветроходство
1-во място ДП клас Лазер Стандарт, 1-во място ДП клас 420 в екипаж с Ива Недева, национален състезател
Треньор: Росен Марангозов
Васил Младенов – тенис
Държавен шампион мъже – 1 място
Треньор: Кристиян Илиев
Елена Георгиева – лека атлетика
Зимен шампионат младша възраст
ДП – 1 място 200м. – гр. Добрич
ДП – 1 място 400 м. – гр. Добрич
II Международен турнир Мюнхен – 2 място
Летен шампионат:
Турнир младост – 1 място – 400 м.- гр. Русе
Младша възраст – лято –ДП 1 място – 400м. – гр. София
ДП – 1 място – 200 м. – гр. София
Старша възраст – лято – ДП – 1 място – 200 м. – гр. София
ДП- 1 място – 400м. – гр. София
Балкански игри –
Зима – Старша възраст – 1 място – 4 х 400 м. –Истанбул
2 място 400 м. –Истанбул
Лято – Младша възраст – 3 място – Истанбул
Старша възраст – 3 място – 400 х 400 – гр. Питещи – Румъния
Световно първенство – Младша възраст – 400м. – 13 място – Наероби – Кения
ЕМОФ – 9 място на 400 м. – Унгария
Треньор: Иванка Тихова
Мариела Николова – ветроходство
1-во място ДП клас Лазер Радиал,
1-во място Генерално класиране Европейска Купа Румъния клас Лазер Радиал
Треньор: Даниел Николов
Пьотр Нестеров – тенис
Европейско първенство – 5 място
Световно първенство Маями- участие
Държавен шампион – единично и двойки – 1 място
Победител Международен турнир Франция
Треньор: Кристиян Илиев
Александър Николов – плуване
Национален рекорд – 100 метра свободен стил
25 метра басейн – 48.76
50 метра басейн – 49.53 / 30 годишен рекорд/
Участник на СП – Будапеща
100 метра свободен стил – 49.99 – 46 място
50 метра свободен стил – 23.08 – 56 място
Треньор : Никола Петров
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