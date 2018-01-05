Затворят улици във Варна заради Богоявление

Вижте къде ще бъде преустановено движението

От 9:45ч. до приключване на празничната програма за Йордановден (около 11:00 часа), ще бъде преустановено движението на бул. „Мария Луиза” – в частта от пл. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Шипка”; бул. „Владислав Варненчик” – в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий”; бул. „Христо Ботев” – от кръстовището с ул. „Кракра” до кръстовището с ул. „Бачо Киро”.

Сутринта от 8:00 часа до около 11ч. ще бъде освободена от автомобили и таксиметровата стоянка пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично“.