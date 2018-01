Бил и Мелинда Гейтс платиха дълга на Нигерия към Япония

Бил и Мелинда Гейтс обявиха, че ще изплатят дълга на Нигерия към Япония в размер на $76 милиона. Задълженията са натрупани заради помощта, предоставена от японското правителство чрез Overseas Development Assistance (ODA) през 2014 г. в подкрепа на усилията за ликвидиране на полиомиелита в Нигерия.

Африканската страна направи големи крачки в усилията си за премахване на болестта благодарение на това финансиране. От юли 2014 г. до август 2016 г., когато са регистрирани два случая, в Нигерия няма нито един случай на полиомиелит. По данни на Global Polio Eradication Initiative през 2017 г. няма случаи на опасното заболяване, а през 2016 г. са общо четири.

In 1988, there were 350,000 new polio cases. Last year, there were just 21. Here’s what made this progress possible: https://t.co/wpTTpyg0VF pic.twitter.com/qW5chL09rl

Всичко това означава, че Нигерия е много близо до изкореняване на полиомиелита – което би оставило само две страни в света, където болестта все още е ендемична, Пакистан и Афганистан.

Постигнатото от Нигерия е забележително, тъй като само допреди 6 години, през 2012 г. на Нигерия се падаха близо половината от всички случаи на полиомиелит в света. Като най-голямата частна филантропска организация в света, фондацията “Бил и Мелинда Гейтс” харчи малко над $3 милиарда долара годишно за помощ за развитие, пише британското издание The ​​Guardian.

Изкореняването на полиомиелита е сред основните приоритети на фондацията. На последната годишна международна конференция на Ротари клубовете в Атланта фондация “Гейтс” обяви, че ще подкрепи ангажимента на Ротари, като дарява по 50 млн. долара годишно в следващите 3 години в подкрепа на усилията за унищожаване на полиомиелита. Това прави общо $450 млн., вложени от Бил и Мелинда Гейтс и Ротари клубовете за ликвидиране на болестта. Преди 30 години имаше 350 000 случаи на полиомиелит годишно в световен мащаб, докато миналата година този брой спадна до 21.

7 years after they helped India see its last case of polio, health workers still provide children with much more than the polio vaccine. https://t.co/CdRPWGq85d #endpolio pic.twitter.com/B9gKgELQLn

— Gates Foundation (@gatesfoundation) January 10, 2018