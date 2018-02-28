Възстановиха движението по магистрала Хемус

Въведено е ограничение по пътя Аксаковска панорама – Кичево поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания

Възстановено е движението за всички МПС по АМ „Хемус“ от Шумен до Варна. Това съобщиха от пътната агенция. Припомняме, че беше въведено ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 тона в участъка между Шумен и Варна.

Възстановено е движението на всички МПС по път I-4 Шумен – Търново – Ябланица.

Ограничено е движението на МПС над 12 т по път I-9 Старо Оряхово – Обзор от км 141+500 до км 165+800 поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.

Временно е ограничено движението на всички МПС по път III-908 Варовник – Вълчаново ханче, път III-795 Вълчаново ханче – Малина, път III-539 Дюлино – Русокастро, път III-2902 Аксаковска панорама – Кичево поради обилен снеговалеж, силен вятър и снегонавявания.