И тази година Варна ще вземе благодатния огън от Румъния

Това съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан

И тази година Варна ще вземе благодатния огън от Румъния. Това съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, цитиран от Дарик. В София огънят ще бъде донесен от Йерусалим със самолет.

Награждават победителите в конкурса „Възкресение Христово”

През последните години огънят пристига в епархията в морската столица от Гюргево чрез Румънската православна църква, за да стигне по-бързо и удобно до полунощ на Великден и богослужението да започне навреме, добави свещеникът.

Очаква се благодатният огън да бъде пред Катедралата около 21:30 часа, в събота – 7 април. Службата ще започне малко преди полунощ.