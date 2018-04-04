Това съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан
И тази година Варна ще вземе благодатния огън от Румъния. Това съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, цитиран от Дарик. В София огънят ще бъде донесен от Йерусалим със самолет.
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През последните години огънят пристига в епархията в морската столица от Гюргево чрез Румънската православна църква, за да стигне по-бързо и удобно до полунощ на Великден и богослужението да започне навреме, добави свещеникът.
Очаква се благодатният огън да бъде пред Катедралата около 21:30 часа, в събота – 7 април. Службата ще започне малко преди полунощ.
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