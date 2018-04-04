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    15:19 | 4 април | 2018
         от  ВарнаУтре
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    И тази година Варна ще вземе благодатния огън от Румъния
    15:19 | 4 април | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Това съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан

    И тази година Варна ще вземе благодатния огън от Румъния. Това съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, цитиран от Дарик. В София огънят ще бъде донесен от Йерусалим със самолет.

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    През последните години огънят пристига в епархията в морската столица от Гюргево чрез Румънската православна църква, за да стигне по-бързо и удобно до полунощ на Великден и богослужението да започне навреме, добави свещеникът.

    Очаква се благодатният огън да бъде пред Катедралата около 21:30 часа, в събота – 7 април. Службата ще започне малко преди полунощ.

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