Медицинският комплексен победител в плуването на Варненската Универсиада

В състезанието взеха участие над 80 студенти

Състезанието се проведе на плувен комплекс “ПРИМОРСКИ” в открит плувен басейн “ЮЛИЯН РУСЕВ” в събота /21.04.2018 г./. В състезанието взеха участие над 80 студенти от четири Варненските Университети.

Основната конкуренция в този спорт и тази година беше между Медицинския Университети и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Индивидуално класиране по дисциплини:

50 м. Бътерфлай жени

3. Васелики Канелопулу ВВМУ

2. Аделина Петрова ВВМУ

1. Антония Стоянова МУ с време 0,34,23

50 м. Бътерфлай мъже

3. Стефчо Стефчев ТУ

2. Костадин Костадинов ИУ

1. Арсений Бекетов МУ 0,27,76

50 м. Гръб жени

3. Мари Ватер МУ

2. Нора Пендов МУ

1. Анне Райхелт МУ 0,36,26

50 м. Гръб мъже

3. Данаил Маринов ВВМУ

2. Стефан Петров ВВМУ

1. Арсений Бекетов МУ 0,30,17

50 м. Брус жени

3. Нора Пендов МУ

3. Мари Ватер МУ

2. Аделина Петрова ВВМУ

1. Ана Роса Корбачо Йорка МУ 0,42,20

50 м. Бруст мъже

3. Антон Контров ВВМУ

2. Данаил Маринов ВВМУ

1. Теодор Вощинаров ТУ 0,31,64

50 м. Св. стил жени

3. Анне Райхелт МУ

2. Цветелина Керязова МУ

1. Антония Стоянова МУ 0,32,26

50 м. Св. стил мъже

3. Мирослав Тронков ИУ

2. Стефан Петров ВВМУ

1. Пламен Георгиев ИУ 0,25,82

Класиране щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени

3. Икономически Университет – Варна в състав Костадинов, Делиджазова Желязков, Кирчева, Матев

2.ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Маринов, Канелопулу, Славчев, Петрова, Петров

1. Медицински Университет – Димитров, Керязова, Боцарис, Стоянова, Бекетов

Крайно комплексно класиране в спорта плуване:

1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 570 т.

2. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ 431 т.

3. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 384 т.

4. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 234 т.

Официалното награждаване на XIXта Варненска Универсиада ще се състои на 28 април /събота/ от 18.00 часа в Юнашки салон