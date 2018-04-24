  • bulgariautre.bg | sofiautre.bg | plovdivutre.bg | burgasutre.bg | plevenutre.bg | dobrichutre.bg | blagoevgradutre.bg | starazagorautre.bg | velikotarnovoutre.bg | ruseutre.bg | sportonline.bg
    • Varna
    18°
    ясно небе
    Влажност: 59%
    06:05 | 24 април | 2018
         от  ВарнаУтре
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Хиляди варненци остават без вода
    06:05 | 24 април | 2018
         от  ВарнаУтре
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

    Вода

    … до 17 часа днес

    Хиляди домакинства във Варна остават без вода от 9 до около 17 часа днес, съобщиха от ВиК-Варна.

    Без вода ще бъдат живущите в кв.”Младост” бл.2, бл.4, бл.6, “Дом Младост”, от бл.101 до бл.118 и от бл. 142 до бл.152.

    Водоподаването ще бъде ограничено и в кв.”Трошево” бл.1 до бл.10, бл.14 до бл.40, бл. 47 до бл.50 и бл.55, бл.74, от бл.79 до бл.83.

    На сухо ще бъдат и абонатите заключени между бул.”Сливница”, бул.”Република”, бул.”Владислав Варненчик” и бул.”Ян Хуняди”.

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    Реклама

    Специални пакети за варненски фирми

    За Varnautre.bg

    Кой прави сайта

    ВарнаУтре.бг РЕСТАРТ