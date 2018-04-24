Хиляди варненци остават без вода

… до 17 часа днес

Хиляди домакинства във Варна остават без вода от 9 до около 17 часа днес, съобщиха от ВиК-Варна.

Без вода ще бъдат живущите в кв.”Младост” бл.2, бл.4, бл.6, “Дом Младост”, от бл.101 до бл.118 и от бл. 142 до бл.152.

Водоподаването ще бъде ограничено и в кв.”Трошево” бл.1 до бл.10, бл.14 до бл.40, бл. 47 до бл.50 и бл.55, бл.74, от бл.79 до бл.83.

На сухо ще бъдат и абонатите заключени между бул.”Сливница”, бул.”Република”, бул.”Владислав Варненчик” и бул.”Ян Хуняди”.