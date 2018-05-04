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    15:30 | 4 май | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Във Варна отбелязаха 115 години от гибелта на Гоце Делчев
    15:30 | 4 май | 2018
         от  ВарнаУтре
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    По-късно днес във Военноморския клуб ансамбъл „Гоце Делчев“ ще изнесе концерт

    С общоградско поклонение, заупокойна молитва и военен ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев в Морската градина във Варна днес бяха отбелязани 115 години от гибелта на революционера.

    Организатори на събитието са Военноморските сили, Варненска и Великопреславска митрополия, Военноморски клуб и МКПД „Гоце Делчев“, с подкрепата на Община Варна. По-късно днес в 17,30ч. във Военноморския клуб ансамбъл „Гоце Делчев“ ще изнесе концерт.

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