Във Варна отбелязаха 115 години от гибелта на Гоце Делчев

По-късно днес във Военноморския клуб ансамбъл „Гоце Делчев“ ще изнесе концерт

С общоградско поклонение, заупокойна молитва и военен ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев в Морската градина във Варна днес бяха отбелязани 115 години от гибелта на революционера.

Организатори на събитието са Военноморските сили, Варненска и Великопреславска митрополия, Военноморски клуб и МКПД „Гоце Делчев“, с подкрепата на Община Варна. По-късно днес в 17,30ч. във Военноморския клуб ансамбъл „Гоце Делчев“ ще изнесе концерт.