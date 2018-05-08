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    14:19 | 8 май | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Запалиха два автомобила във варненско село
    14:19 | 8 май | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Снимката е илюстративна
    Снимката е илюстративна

    Извършители на деянието са 18-годишни момчета от Варна

    Около 01:50 часа на 5 май, в с. Ново Оряхово, е получен сигнал за пожар, горящ в два леки автомобила – „Ситроен“ и „Пежо“. След проведени процесуално – следствени действия е установено, че се касае за умишлено причинен палеж. Извършители на деянието са К.Х. (18 г.) от Варна и С.П. (18 г.) също от Варна.

    По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна. Двамата извършители са задържани за срок до 24 часа.

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