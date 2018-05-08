Запалиха два автомобила във варненско село

Извършители на деянието са 18-годишни момчета от Варна

Около 01:50 часа на 5 май, в с. Ново Оряхово, е получен сигнал за пожар, горящ в два леки автомобила – „Ситроен“ и „Пежо“. След проведени процесуално – следствени действия е установено, че се касае за умишлено причинен палеж. Извършители на деянието са К.Х. (18 г.) от Варна и С.П. (18 г.) също от Варна.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна. Двамата извършители са задържани за срок до 24 часа.