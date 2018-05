МУ-Варна удостои проф. Раед Арафат с почетното звание „Доктор хонорис кауза“

Високото отличие бе връчено от Ректора на Университета проф. д-р Красимир Иванов

В Първа аудитория на МУ-Варна се проведе тържествена церемония, на която проф. д-р Раед Арафат бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Високото отличие бе връчено на проф. Арафат от Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов за изключителните му заслуги при внедряване на най-съвременните методи на обучение на интердеисциплинарни екипи за реакция и действия при природни бедствия и ситуации на масови безредици. Проф. Арафат представи академична лекция на тема: „Digital exercise and seminar on civil-military cooperation in health disaster response”.

Проф. д-р Раед Арафат е един от най-изтъкнатите експерти по природни бедствия, масови поражения и контратероризъм не само в Румъния, а и в Научния отдел на НАТО, ЕС И СЗО. Дейността на д-р Раед Арафат е пряко свързана с редица проекти на МУ-Варна, включително и за първото в страната обучение по антитероризъм за стажант-лекари, което се провежда в Медицински университет – Варна и има цел да обучава шесокурсниците за медицинското осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали.

Проф. д-р Раед Арафат е Държавен секретар на Румъния по въпросите на природни бедствия, масови поражения и тероризъм и Директор на Департамента по спешни ситуации към Министерството на Вътрешните работи на Румъния. Той е координатор на всички спешни медицински дейности в Румъния, вкл. при използване на въздушен транспорт, линейки, пожарна, гражданска отбрана, специализирани болници, планинска спасителна служба, както и всички държавни проекти, свързани със спешни ситуации.

През 1991 г. проф. Раед Арафат създава мобилна служба за спешни реакции при кризисни ситуации, базирана в Румъния, в която си сътрудничат лекари от болниците за спешна помощ, пожарникари, пилоти и планинските спасители. За приноса си към румънския народ получава два пъти националния орден на Румъния „за заслуги”.

Благодарности към проф. Арафат отправи проф. Радослав Радев, а посланикът на Република Румъния в България Н.Пр. Йон Гъля го приветства по повод високото признание.

В навечерието на 24 май – Денят на българската култура и славянската писменост, Ректорът връчи и 15-ите отличия „Почетен знак със синя лента” на заслужили преподаватели.