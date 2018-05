Варненско училище посреща международни партньори в рамките на проекти по „Еразъм+“

Първата визита е планирана за утре, когато на посещение пристигат представители на Естония, Турция, Словения и Португалия

ОУ „Йордан Йовков“ посреща международни партньори в рамките на два проекта по „Еразъм+“ – „Мinds оn Hands оn STEM Goes on“ / „Включете мозъка, включете ръцете си и нека STEM обучението да започне“/ и проект „Communication is the Key“ /“Комуникацията е ключът“/ по ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“.

Първата визита е планирана за утре – 26-и май от 9ч., когато на посещение пристигат представители на Естония, Турция, Словения, Португалия по проекта „Включете мозъка, включете ръцете си и нека STEM обучението да започне“. Целта е да се повиши интереса на учениците към природо-научните предмети в училище, да се направи изучаването на математика и информационни технологии по-интересно и достъпно и децата да подобрят уменията за критично мислене.

По втория проект “Комуникацията е ключът“ на 4-ти юни пристигат партньори на училището от Румъния, Португалия, Испания, Полша, Латвия, като целта е да се подобри комуникацията на учениците и те да придобият умения за взаимопомощ, усъвършенстване, емпатия, позитивно отношение и интеграция.